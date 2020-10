La de la madrugada del lunes fue una helada general, donde prácticamente toda Mendoza fue afectada, inclusive otras provincias donde no son habituales estas contingencias.

En nuestro departamento fue una helada “muy prolongada”, señaló el Ing. Leandro Silvestre en dialogo con F.M. Viñas, ya que “a partir de las 2 de la madrugada teníamos temperaturas críticas para los cultivos y se prolongaron durante 4 o 5 horas”.

Si bien no se registraron mínimas extremas como el año pasado, “si han causado un daño generalizado muy evidentes ya, fundamentalmente en viñas”, sostuvo. En frutales, por las características de la planta, el daño todavía no es apreciable, lo cual no significa que no exista, “haciendo una generalidad el daño es grande”.

“Ya nos hemos puesto en contacto con Contingencias de la zona sur para coordinar en conjunto la evaluación de distintos daños y evaluar las perdidas en los distintos cultivos por zonas”, indicó.

En cuanto al pronóstico ayer comenzó a ascender la temperatura, algo que se mantendría al menos hasta el fin de semana. Para los próximos días se espera la ocurrencia de algunas precipitaciones, lo cual disminuye el riesgo de heladas por la presencia de humedad en los suelos y ambiente.

