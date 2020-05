Este año, la Agrupación Alvearense de Ajedrez, decidió comenzar la actividad, que se veía demorada por la Cuarentena en prevención del Coronavirus, a través de la plataforma lichess.org, la más popular y confiable a nivel internacional.

En el marco de la Liga Juvenil, Juan Ignacio Ruíz, actual Sub Campeón Provincial Sub 18 Campeón departamental de la liga Juvenil 2019, se coronó Campeón invicto, ganando todo lo que se cruzó en su camino.

En segundo puesto, quedó el actual Campeón Mendocino Sub 18, Cristian Orozco, y completó el podio, el actual Sub Campeón Provincial Sub 14, Santiago Sánchez Laplace. En cuarto puesto, finalizó la Campeona Provincial Femenina Sub 18, Rocío Barros.

Desde la organización, confirmaron que la liga Juvenil, se disputará a través de esta plataforma on line, todos los martes de 19:30 a 21:30 horas, y puede disputarla cualquier joven de edad escolar secundaria, siempre y cuando, resida en nuestro departamento.

Principales Posiciones – 1º Torneo de Liga Juvenil:

1º Juan Ignacio Ruíz (Esc. J. Barraquero)

2º Cristian Orozco (Esc. J. Barraquero)

3º Santiago Sánchez (Esc. J. Barraquero)

4º Rocío Barros (Esc. Agricultura)

5º Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto)

6º Marcos Martos (Esc. J. Barraquero)

7º Santiago Pérez (Esc. 12 de Agosto)

8º Maximiliano Martín (Esc. J. Barraquero)

9º Camila Delsart (Esc. 12 de Agosto)

F.B.