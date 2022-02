El concejal por el Frente de Todos Ariel Andrés consideró que es insuficiente el acuerdo paritario entre el Ejecutivo y el SOEMGA, que nuclea a los empleados municipales de Alvear, donde se fija un incremento salarial del 40%, dividido en cinco cuotas del 8% a pagar en febrero, abril, julio, agosto y octubre. Aseguró que los empleados quieren un cambio ante ‘la falta de representatividad‘.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el edil consideró que el ‘acuerdo no es suficiente para que el sueldo de los empleados municipales haga frente a la inflación‘, además sostuvo que los trabajadores ‘no estuvieron bien representados porque nunca se les consultó si estaban de acuerdo con el ofrecimiento del Ejecutivo por lo que fue unilateral la decisión‘.

«¿Qué pasa si cuando llegue otro intendente desconoce esta acta paritaria?», subrayó Andrés.

En este sentido dijo que ‘nunca se convocó a los empleados municipales a debatir el acuerdo en Asamblea como corresponde‘ y sobre el porcentaje del incremento aseguró que ‘es irreal porque este 40% que aceptó el Sindicato no es acumulativo, es decir, está atado al sueldo básico de diciembre del 2021‘. Analizó que al basarse en el básico del año pasado, el incremento real (frente a la inflación proyectada para este 2022) será mucho menor al 30%, ‘por lo que consolida la pérdida acumulada en los sueldos de los municipales desde enero de 2015‘, manifestó.

Párrafo aparte, hizo hincapié en el pase a planta permanente a todo el personal en forma interina en las clases 3A, 4B, 5C y 6D cuyo ingreso haya sido al 31 de diciembre de 2019: ‘La Ley Orgánica de Municipios establece que para que un empleado pase a planta tiene que haber concursos y si hay un empate en el mismo, donde alguien de afuera del municipio participe, el que está ocupando el cargo tiene más puntaje y ese debe quedar‘.

Tras los argumentos que esgrimió el edil justicialista, se preguntó si ‘realmente los empleados municipales están bien representados porque no se puede entender cómo hacen estas maniobras que acuerdan con el Ejecutivo‘. En este sentido agregó que el sindicato, encabezado por referentes inclinados al justicialismo, ‘no responde a los principios del peronismo porque los sindicatos surgieron para defender al obrero y no acordar en detrimento de estos‘.

Asimismo cuestionó que el Municipio otorgue un bono de $15.000 a agentes a quienes se les debe cinco mudas de ropa de trabajo: ‘Es un monto escaso frente a los precios de la ropa de trabajo y lo lamentable es que SOEMGA haya aceptado esta cifra donde no se tuvo en cuenta a los empleados para este acuerdo‘, explicó y disparó: ‘Sería bueno que el municipio y el sindicato se pongan la mano en el corazón y piensen un poco más en los trabajadores‘.

Consultado si cree que esta actitud por parte de los representantes del sindicato puede significar un cambio en la próxima elección de autoridades, señaló: ‘He hablado con muchos empleados de Ciudad y distritos y hay mucho descontento. Quieren un cambio y piden participar en las próximas elecciones porque notan falta de comunicación y representación por parte de SOEMGA, que debería responder a la gente que los hizo llegar a donde están‘.