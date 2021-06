Este jueves el Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, adhirió de forma unánime al proyecto nacional que apunta a reducir las tarifas de gas en las zonas frías donde Mendoza fue incluida. Desde el Bloque Frente de Todos celebraron el apoyo del resto de los bloques y párrafo aparte se refirieron a nuevo pedido de informe sobre los cuatro respiradores donado por el Municipio al Hospital ‘Enfermeros Argentinos’.

Hebe Katzer explicó el diálogo con F.M. Viñas que hoy llegó el dictamen del proyecto que se trata en el Congreso y destacó el apoyo de los ediles oficialistas a la iniciativa: ‘Estamos todos de acuerdo en el avance de este proyecto de ley, que tiene consenso en Diputados, y esperamos que se apruebe porque realmente Mendoza necesita este beneficio de tarifas diferenciadas‘, sostuvo, y en la misma línea subrayó: ‘Hay una serie de requisitos para aquellos que van a acceder pero siempre pensando en los sectores más vulnerables‘.

Al ser consultado sobre la compra de cuatro respiradores de última generación adquiridos por el Municipio para ser donados a la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local, Ariel Andrés manifestó: ‘Pedimos tratamiento sobre tablas para que el pedido de informe llegue rápido pero desde el Bloque UCR no nos acompañaron. Creemos que la plata que llegue de Nación, todos los alvearenses debemos saber en qué se utiliza‘.

Teniendo como fuente lo publicado por medios digitales provinciales, Andrés aseguró: ‘Nos enteramos que primero los respiradores no se usaban y luego que se trajeron respiradores desde Rosario donde no estaban habilitados por la ANMAT. En cuanto a lo técnico, son respiradores pero solo para mascarillas, o sea, que para el uso intensivo de Covid no sirven‘.

El concejal justicialista aseguró que el pedido de informe lo hubieran elevado si se hubiera tratado de fondos provinciales y municipales para adquirir los respiradores: ‘Esto a fin de velar por la trasparencia de la que tanto se jacta el gobierno del Intendente Marcolini y creo que se adelantó en comprarlos sin consultar a los especialistas. Lo hizo para quedar bien con la sociedad y no buscó especificaciones como debe ser‘, criticó sobre el uso de los más de $3,5 millones en esta compra.

Finalmente disparó: ‘Fue todo un engaño por lo que espero que el Jefe Comunal responda rápidamente al pedido’, e insistiendo con la critica personalizada contra el mandatario municipal evaluó: ‘Por una cuestión de ego, del yo me la se toda y voy y los entrego solo, no resultó viable y nos hace dudar de la famosa transparencia que hace 6 años venimos escuchando y evidentemente no la cumple‘.