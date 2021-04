El Concejal del Frente de Todos, Ariel Andrés opinó que las medidas tomadas por el gobierno para controlar el aumento de contagios, será útil, siempre y cuando la gente tome conciencia sobre el avance de la pandemia. Asimismo, apoyó que desde el Gobierno de la provincia establezcan nuevas medidas de restricción.

La curva de contagio en la provincia y en el departamento esta última semana se amplio lo suficiente para que desde el gobierno de la provincia estableciera nuevas restricciones, las que han traído posturas a favor y en contra pero el fin de estas es mermar la circulación y la ola de contagios, en diálogo con FM VIÑAS, el concejal Ariel Andrés expresó: «Las medidas son buenas en tanto y en cuenta realmente la población, la ciudadanía haga lo que tenga que hacer en sus casa y que realmente nos importe el otro»

En la provincia se prohibió la circulación desde las 0.30 hs hasta las 5.30 hs por decisión del Gobernador Rodolfo Suarez en reunión con todos los intendentes de la provincia, respecto a las nuevas medidas Ariel agregó: «Le podemos poner desde la parte política, desde el gobierno quien tenga que tomar las decisiones la mayor voluntad para poner restricciones, no alterar la actividad económica que yo creo que hoy no esta la situación dada para que nos vuelvan otra vez a fase 1, salvo que sea un descalabro esto y realmente los sistemas de salud colapsen».

Se sabe que los contagios se producen en las reuniones de amigos y en las salidas, estos contagios no son producidos en el ámbito laboral porque cada comercio, empresa u ente cumple con los protocolos establecidos para evitar los contagios, con estas nuevas restricciones lo que se quiere evitar son estas salidas, el concejal Andrés se expresó: Vos fijate que de las juntadas familiares hasta ahora nos han dejado y si nos han puesto el ojo en esto sobre todo en la noche, ayer veía ‘en la noche el virus circula y en el día no’, no esta apuntado a esto que no nos distraigamos por un segundo en no usar el tapabocas y la noche, el asado, la cerveza lleva mucho al contagio a que nos desprotejamos un poco»

Desde el Gobierno se sigue haciendo hincapié en los cuidados y ahora sumamos las nuevas medidas, sobre el final Ariel subrayo: «si hacemos lo que nos pide el gobierno tanto nacional o provincial un mes o 15 días, sobretodo un mes de cumplir haber si lo podemos frenar a este pico de contagio sobre todo en nuestro departamento».

•C.F.