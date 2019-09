Ariel Andrés, candidato a concejal por el Frente de Todos, estuvo en ‘Puntos de Vista’ y resaltó que es necesario estar con la gente que son quienes los ayudan a “elegir los proyectos a presentar para hacer un Alvear mejor” brindando sus puntos de vista en diferentes temáticas que le competen al Departamento.

“La gente quiere que nos acerquemos y los escuchemos, nos piden a los políticos que no mientan más y por eso estamos todos los días con ellos. Hay que ser prudentes y no prometer cosas que no se van a hacer. Yo ni cuando fui funcionario mentí a la gente. Cuando estuve en Desarrollo Social hubo gente a la que di y otra no pero era porque no lo necesitaban y al día siguiente volvían y les decía que volvieran al mes, y así fui prudente, dando a quien lo necesitaba realmente”, reflejó el candidato.

Además, Ariel Andrés añadió: “Me gusta ir por los barrios hablando con los ciudadanos sobre todo porque nos reciben muy bien”.

En materia económica dijo que a los ciudadanos de Alvear les cuesta llegar a fin de mes por lo que el mejor método para resolverlo es hablar con ellos dándoles aliento: “De a poco vamos a empezar a formar una calidad de vida más tranquila”.

Respecto a seguridad dijo: “Son cosas en las que el Intendente tiene que ponerse a la cabeza de los ciudadanos brindándoles seguridad y métodos de solución. Alvear es muy chico y tenemos que vivir tranquilos”.

En cuanto a su decisión de sumarse a la lista que encabeza Cristian González aseveró que “con Cristian tenemos las mismas ideas, plantemos muchas necesidades importantes para la gente. Con Cristian coincidimos mucho sobre todo porque ambos estuvimos juntos en una gestión Municipal donde ayudamos mucho a la gente, es una persona que está predispuesta a escuchar. Un tema que hablamos mucho con Cristian es el incremento de las enfermedades de transmisión sexual por lo que nadie hace nada, no se están haciendo cosas por lo que queremos implementar Campañas de salud donde todos los meses se traten temáticas distintas que perjudican a las personas”.

R.B. (F.M. Viñas).