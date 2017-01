El Sport Club Pacífico comenzó a trabajar con vistas a la eliminatoria por Copa Argentina del 22 y 29 de enero ante Huracán Las Heras.

Para esta nueva etapa en el Lobo llegó Julián Sánchez, un viejo conocido del club y en dos días de entrenamientos el flamante entrenador decidió disputar un partido amistoso con el Sport Club Argentino que se prepara para el debut del 5 de febrero en el Federal C, cuando en su cancha reciba a Andes.

El “Lobo”, con un plantel diezmado y sin cuerpo técnico tras la eliminación en el Federal B, debió rearmar un equipo para jugar la Copa Argentina ante Huracán.

Con la llegada de Sánchez, el técnico más ganador en los últimos tiempos en el club, la dirigencia salió en búsqueda de jugadores.

“Es un gran desafío y lo tomo como tal. Son pocos los técnicos que querían venir y agarrar este “fierro” caliente. Le vamos a poner el pecho a la situación porque soy del club y voy a dirigir estos partidos de la Copa Argentina y luego trabajaremos en el fútbol amateur del club arrancando desde abajo hasta la primera y colaborando con el equipo del federal B”, afirmó el DT.

En las últimas horas llegaron al club varios jugadores, algunos desde San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y del departamento.

“Los jugadores que vienen saben que acá en Pacífico, se les paga lo que se les dice y es por eso que quieren venir, pero muchos están esperando ofertas de otras categorías y otros no quieren quedarse parados mucho tiempo y es por eso que les cuesta que lleguen”, confió.

En el amistoso preparatorio ante un equipo como Argentino, que viene de pretemporada hace mes y medio con vistas al Federal C, dijo: “El resultado no nos dice nada, porque llevamos dos prácticas. Si ganábamos 4 a 0 es mentirme a mí mismo y no busco eso. Estamos acomodando piezas, que llegaron, que van a llegar y dar forma a un equipo con pocos jugadores”, se sinceró Sánchez.

En los dos encuentros jugados, de media hora cada uno, los posibles titulares de Pacífico perdieron ante Argentino 2 a 1 con goles de Pablo Rolán y Franco Farías y en el segundo también ganó Argentino por 2 a 0 con dos goles de Heber Sosa, todos jugadores de Real del Padre.

Pacífico formó con Emanuel Guirado; Guillermo Bordnasky, Lucas Alférez, Martín Bidal y Luciano Peinado; Bruno Isuardi, Matías Urruty, Misael Torres y Neyen Salinas; Sebastián Olmedo y Alejandro Zaragoza.

El equipo que conduce Carlos Pérez alistó a Gonzalo Funes; Blas Trejo, Matías Leyes, Bruno Urquiza y Fernando Martínez; Pablo Rolan, Ariel Olguín, José Velásquez y Gonzalo Constanzo; Sebastián Cazola y Franco Farías.

Finalmente Sánchez dijo: “Me están faltando uno o dos centrales y un delantero para conformar un plantel competitivo, sumado a los que llegaron y estaban para afrontar la Copa Argentina. Estos son dos partidos importantes y después veremos cómo sigue la historia en esta competencia”, cerró.

