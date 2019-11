El 15 de noviembre del 2017 es la fecha en que el Ara San Juan desapareció en aguas del Mar Argentino. Pasado un año y dos días la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta.

Es por eso que este 15 de noviembre de 2019 se conmemoró 2 años de la desaparición del submarino, por lo que, en diálogo con F.M Viñas, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes: “Uno trata de recordar que nosotros habíamos pensado un camino a seguir con las familias, estuvimos todo el año 2017 y parte del 2018 sin encontrarlos, no sabíamos que había pasado, donde estaban, nada, incluso mi madre creía que estaban bien, en una isla, fue un año muy doloroso. Costó mucho pasar 52 días de invierno en la Plaza de Mayo, con frio y lluvia. El objetivo era saber que pasó”.

Los familiares de los tripulantes formularon duras críticas al gobierno y la Armada referidas al mal estado de navegabilidad en que se encontraba el submarino, trato inadecuado, ocultamiento de información y abandono de las operaciones de rescate.

El 18 de julio de 2019 la Comisión Bicameral Investigadora de la Desaparición del Submarino ARA San Juan presentó su informe final, concluyendo que «hubo una clara responsabilidad política y administrativa» del gobierno Mauricio Macri.

Inconvenientes en las baterías y principio de incendio

Desde antes de que el gobierno anunciara oficialmente que se había perdido un submarino, existían versiones de que podría haber sufrido una falla eléctrica en las baterías, relacionada con un incendio. En los primeros días, la Armada desmintió oficialmente que se hubiera producido un incendio a bordo del submarino.

El domingo 19 de noviembre Claudio Rodríguez, hermano del suboficial Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del ARA San Juan, dio a conocer a la prensa que debieron anticipar su regreso por «problemas con el submarino»

El tema que a los familiares de los 44 tripulantes les está costando sobrellevar es el de la Justicia, dado que a 2 año no reciben las respuestas que deberían: “Nos está costando el tema de la justicia, recién ahora la justicia está llamando a la gente imputada pero las imputaciones no son tan firme como para dejarlos presos. A nosotros la jueza nos ha dejado mucho que desear, tanto que pedimos que remuevan a jueza, que la saquen de su cargo. Es la primera vez en la historia argentina que se pierde un submarino y creemos que a la jueza le quedó grande al juicio. Tenemos todos los elementos necesarios y no va a meter preso a nadie”.

Actualmente son 7 los militares imputados, las imputaciones van desde “homicidio por dolo eventual” reiterado en 44 oportunidades, por cada uno de los tripulantes del submarino, pasando por abandono de persona, encubrimiento, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una de las hipótesis del hundimiento es la entrada de agua por el snorkel a la batería: “Lo que se dice, es que entró agua por medio del snorkel a la batería lo que provocó la explosión. Los padres de los tripulantes están desechos, desarmados y perseguidos por seguir contra la jueza, la justicia no dio los avances como debería. Por querer remover a la jueza, ella empezó a perseguir a los padres” añadió Rodríguez.

El 23 de noviembre, el vocero oficial de la Armada Argentina comunicó, que dos fuentes internacionales oficiales, provenientes de Austria y Estados Unidos, confirmaban un «evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión».

En el día de la fecha se realizará un homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan en la Base Naval y mañana a las 10:00 con la familia y con la ayuda de la Cooperativa de Real del Padre se colocarán una placa en nombre de todas las familias: “Vamos a seguir reclamando justicia y agradecemos a toda la gente porque siempre nos brinda fuerzas. Estoy enojado con el Ministro Aguad, mi hermano llevaba muchos años en el Ara y él dijo que ninguno estaba preparado para embarcar, que no eran profesionales”.

R.B. (F.M. Viñas).