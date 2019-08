En horas de la madrugada de este miércoles tres hombres fueron detenidos luego de protagonizar un robo en un gimnasio ubicado en Diagonal Carlos Pellegrini al 121 de Ciudad.

Según informó la Oficina de Prensa de la Distrital II, cerca de las 03:00h de este miércoles un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de pesas, una bolsa de dormir y otros elementos del interior de “Alvear Gym”, ubicado en Diagonal Pellegrini 121 por lo que se desplazó el personal policial con el fin de dar con los autores.

En la intersección de calles Paso de Los Libres y Triunvirato, los uniformados aprehendieron a los tres malvivientes, de los cuales dos tienen 17 años y el otro 25 años.

Fueron trasladados a Comisaría 14° donde quedaron a disposición de la Justicia en “Averiguación robo”.

En su red social de Facebook, Martín Adrían Pérez, el propietario del gimnasio posteó:

«Lamentablemente hoy no tengo algún video de gente entrenando o algo por el estilo para compartir. Sino para comentarles que nos ROBARON. Gracias a Dios y al rápido accionar de la policía pude recuperar casi todo. Pudieron aprender a 3 de los 10 delincuentes que eran. No se nada de leyes pero espero que que tengan el castigo que merece si son días meses años no me importa pero que tengan un castigo que no quede para ellos como una «aventura» más. Quien tome esas decisiones le pido que tenga en cuenta que esos delincuentes están perjudicando a una pareja que trabaja de las 7 de la mañana hasta las 23:30 hs para algún día poder progresar. Espero que algún día volvamos a tener el Alvear tranquilo que supimos tener.

Pd. MUCHAS GRACIAS AL VECINO QUE LLAMÓ AL 911…»

F.B. (F.M. Viñas).