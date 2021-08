Destacando la responsabilidad de la mayor parte de la sociedad alvearense en medio de la situación sanitaria condicionada por la pandemia de Covid-19, el Director Ejecutivo del Hospital ‘Enfermeros Argentinos’ Dr. Fabio Gómez Parra aseguró que el camino para amortiguar los efectos de la variante Delta es avanzar en la campaña de vacunación. Asimismo, resaltó que el nosocomio local continúa en la atención de pacientes con distintas patologías.

Aseguró en diálogo con F.M. VIÑAS: ‘En el hospital estamos trabajando puntualmente en lo que es mejorar la situación respecto al equipamiento que no nos hace falta nada sino hoy estaríamos esperando una tercera ola con las mismas condiciones de la segunda y se considera que no va a ser de la misma magnitud que la anterior gracias a la vacunación que es uno de los factores fundamentales‘.

Respecto a la baja de contagios registrada en las últimas semanas luego de pasar el pico alcanzado en los meses de abril y mayo, Gómez Parra reflejó: ‘Los pocos casos de covid que hoy reportamos siempre generan complicaciones pero no se asemejan a los de la segunda ola y creemos que la variación se debe al avance de la vacunación. Hoy tenemos un muy alto porcentaje de la población vacunado y otro que se ha contagiado por eso tenemos defensas ante esa situación‘.

Asimismo agradeció la responsabilidad de los alvearenses al mantener los cuidados y respetar las medidas que recomiendan a diario los profesionales de la Salud: ‘La gente aprendió mucho pese a que es una situación que nadie conocía. En una primera etapa el paciente llegaba al hospital con una dificultad respiratoria y ya cuando era notoria y el paciente iba a consultar al hospital había una neumonía bilateral marcada y a veces muy complicada. Por eso la gente empezó a consultar antes, a estar más atento a la sintomatología y es otro de los puntos que lleva a que tengamos mejores números hoy. Hay que seguir apostando al hisopado temprano, rápido y a la vacunación‘.

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ‘ENFERMEROS ARGENTINOS’

Consultado sobre cómo está trabajando el nosocomio en la atención de otras patologías, aseguró: ‘En los consultorios externos se suspendió la atención, las patologías seguían existiendo y los médicos entre sus guardias y atención a pacientes con covid también veían a estos pacientes en los consultorios o pasillos. Pero nunca se dejó de be los pacientes‘, y en la misma línea confirmó que ‘si bien las cirugías se suspendieron desde provincia se han habilitado un 25%‘.

En este sentido y comprendiendo el doble esfuerzo del personal de salud en la primera línea contra el virus, Gómez Parra consideró que ‘el personal hospitalario tiene su justo reclamo porque no han dejado de trabajar en el hospital. Ellos responden a las urgencias y Emergencias y si hay un paciente que tiene un reclamo ha sido atendido por los profesionales‘.

VARIANTE DELTA: UN PELIGRO INMINENTE

Con la inminente llegada de la cepa de Covid-19 más peligrosa registrada hasta el momento, los especialistas están trabajando constantemente en la prevención, capacitación y preparación para enfrentar una eventual circulación comunitaria: ‘Esto nos hace ver que en un corto plazo vamos a tener esta variante acá. Hay que seguir cuidándose por más que estemos vacunados. El alcohol en gel, el barbijo y el distanciamiento son cosas que han venido para quedarse sobre todo hoy con esta situación‘, consignó.

Respecto a la natural mutación del virus, el Director del Hospital declaró: ‘Todo esto es algo nuevo. No terminamos de conocer al virus nunca. La variante Delta es tan contagiosa como la varicela y mucho más contagiosa que la anterior cepa. Hay que esperar a ver cómo se va a comportar‘, y frente a esa situación epidemiológico no descartó que se vayan a implementar medidas como en otros países que ‘no sólo incentiva la población sino que también hace más seguros los ambientes públicos‘.

Con la llegada del invierno, que consecuentemente trae aparejada la proliferación de enfermedades como la neumonía, bronquitis, gripe, entre otras, el médico aseguró que se han logrado evitar estos contagios por el uso del barbijo: ‘El mantener los cuidados por el Covid nos lleva a que mejoren las situaciones para el resto de las patologías. Todos estos cuidados han venido para quedarse‘.