ANSES brinda la posibilidad de realizar los trámites para gestionar la ‘Jubilación Anticipada’ destinada a quienes estén desempleados o ya tengan los 30 años de aporte pero no cumplan con la edad para jubilarse.

En diálogo con F.M. VIÑAS la titular de ANSES, Myrna Osorio, explicó: ‘Hay muchas consultas la jubilación anticipada viene a considerar a tomar este universo de personas que han quedado desempleada y han venido trabajando y aportando continuamente en los últimos años han quedado desempleados, y ya tengan los 30 años de aportes’.

‘En el caso de las mujeres que no tienen los 60 y los 65 en caso de los hombres para iniciar el trámite jubilatorio, esta jubilación anticipada por desempleo o los 30 años de aporte o desempleo desde junio de este año y le falten los 5 años de edad’, remarcó. De está forma podrán iniciar los tramites correspondientes para acceder a la jubilación.

En la página de Anses se puede encontrar en ‘ PRESTACIÓN ANTICIPADA’ para acceder al turno que serán a partir del 15 de octubre. ‘Deben llevar los papeles que llevarían para una jubilación, certificación de servicios del empleador dónde hayan trabajado, desempeñado’, agregó.

Estafas telefónicas

Se consulto sobre las estafas telefónicas que continúan realizándose en nombre de ANSES este ente no va a pedir ningún dato por medios telefónicos, ni correos personalizados, ‘estaban llegando correos y mensajes con el logo de Anses pidiendo el DNI y cuenta bancaria para hacerlo y cuando empezaron a ir a la oficina a comentarlo, me alertó porque ya pasó y no fue hace mucho y volver a decir no den ningún dato, Anses tiene los datos, Anses tiene una base de datos muy completa de cada argentino’, remarcó al respecto.