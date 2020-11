Con el comienzo del mes de noviembre, la ANSES publicó el calendario de pago a beneficiarios de los distintos programas. Con novedades de cara a fin de año y sobre la atención en la oficina de la entidad en Alvear, Myrna Osorio brindó detalles en diálogo con F.M. Viñas.

La Jefa de la Oficina confirmó que en la sede «ya estamos trabajando desde la semana pasada. Reanudamos la atención presencial tras tres semanas y estamos reprogramando los más de 150 turnos suspendidos. Pedimos paciencia ya que estamos con el mismo personal».

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

Desde la Casa Rosada continúan relevando datos para mejorar las actuales prestaciones y beneficios que alcanzan principalmente a los niños. En ese sentido ya confirmaron mediante la Ley de Presupuesto 2021 que continuará la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

De esta manera y entendiendo que el aislamiento a destrozado la economía de los sectores más vulnerables es que el Gobierno planea sumar más beneficiarios a la Asignación Universal por Hijo. El objetivo del Gobierno es llegar a más de 3 millones de chicos con la AUH.

¿Cómo me inscribo para cobrar la Asignación Universal por Hijo?

Actualizá tus datos personales

Revisá si tus datos personales y vínculos familiares (hijos y pareja) están actualizados en Mi ANSES. Si no lo están, deberás presentar la documentación correspondiente (partidas de nacimiento de los menores, el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Subí la documentación por Atención Virtual

Seleccioná la opción Asesoramiento > Actualización de datos personales o del grupo familiar.

Si tenés un hijo con discapacidad tenés que realizar un trámite previo.

De manera excepcional y por la pandemia del coronavirus, el Gobierno eliminó la presentación de los certificados de Salud y de Educación de la Libreta AUH del año 2020. En el marco de la emergencia sanitaria, el organismo decidió prorrogar la fecha límite de la presentación del documento.

Sobre el tema anterior tienen que ver las consultas más frecuentes que canalizan los beneficiarios: «Mensualmente durante el año cada beneficiario cobra el 80% del haber y el 20% de cada mes se va a acumulando y cuando se entrega la constancia de escolaridad y la Libreta se abona el total retenido. Este año no van a tener inconvenientes en la continuación del pago por lo que por el momento no es necesario cargar estos requisitos«.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Al ser consultada sobre el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia, Osorio sostuvo que aún no hay confirmación oficial por parte de la entidad a nivel nacional: «Estamos gestionando por beneficiarios que aun no han cobrado alguna de las tres cuotas del IFE. Cuando nos informen si se abona el 4°IFE o no, lo estaremos comunicando«.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

Respecto a los tramites para gestionar las Pensiones No Contributivas, explicó que «el Ministerio de Desarrollo de la Nación está abocado en otorgar estas pensiones que se han gestionado años anteriores por eso no se están iniciando nuevos trámites«.

JUBILACIONES

En este mes, los beneficiarios percibirán el monto sin aumento. Es decir que cobrarán lo mismo que el mes pasado.

¿Este mes hay un bono para los jubilados?

No, no hay bono para los jubilados. El Gobierno no pagará ningún extra, más allá del haber mensual que le corresponde a cada jubilado.

El bono sí podría estar en diciembre junto con el aumento.

¿Cuánto cobro la mínima?

El haber mínimo de un jubilado es de $18.128,85

¿Cuánto cobro la máxima?

En tanto, los jubilados que perciben el haber máximo cobran $121.990,04.

¿Cuánto cobro la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)?

Del mismo modo, se estableció el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $14.503,08.

¿Cuánto cobro la Prestación Básica Universal?

En tanto aquellos retirados que perciben la Prestación Básica Universal (PBU) pasarán a cobrar $ 7.756,32.

¿Cuándo cobro?

En cuanto a los jubilados y pensionados hay que tener en cuenta el monto que reciben. Los que no superen los $20.374 percibirán su beneficio primero y los que cobran más de ese importe, cobran a fin de mes.

¿Cuándo será el aumento de las jubilaciones?

El aumento de las jubilaciones será en diciembre y sería cercano al 10% según se supone que decretará el Gobierno Nacional.

De esta manera la mínima se iría a un monto cercano a los $20000.

Los jubilados no hacen más la fe de vida

La fe de vida, como su nombre lo indica, era el trámite que tenían que hacer los jubilados para comprobar ante la ANSES que todavía eran beneficiarios del sistema.

Se suspendió hasta fin de año.

Esto era muy engorroso ya que si bien se podía hacer con la tarjeta de débito, muchos retirados al no usar tarjetas debían ir a las sedes de ANSES o de los bancos a colocar su huella digital sobre una pantalla.

¿Qué pasará con el nuevo sistema?

Con el nuevo sistema los jubilados no tendrán que ir más a poner la huella. El sistema solo creará una base de datos que en caso de defunción remitirá la información a ANSES.