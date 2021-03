Las estafas a los adultos mayores aumentaron en el marco de la pandemia. A diario se conocen nuevos intentos de estafas telefónicas donde delincuentes se hacen pasar por familiares o personal de entidades bancarias, de Pami, de Anses u otros organismos gubernamentales para lograr su objetivo.

Se hacen públicas las denuncias por estafas telefónicas en adultos mayores por lo que se sigue trabajando en campañas de prevención para que no se le brinde ninguna información personal, dinero o dato bancaria a nadie por teléfono, una realidad que ningún ente va a desplazarse hasta el domicilio.

En diálogo con F.M. VIÑAS, la titular de Anses en Alvear Myrna Osorio, hizo referencia a este flagelo:«Hay varias personas que están recibiendo llamados donde les dicen que son profesionales que están trabajando en Anses u otros organismos diciendo que han sido citados en las oficinas porque son beneficiarios de algún plan o ayuda«.

En la misma línea subrayó: «Nosotros no llamamos, si yo en algunas oportunidades algunas personas que estoy atendiendo acá quedo en llamarlas, las llamo yo en personas ya me reconocen la voz y les habló del tramite especifico por el cual vinieron a la oficina, no hay otras personas que vayan a llamar en mi nombre acá en la oficina no hacemos eso». Ningún organismo nacional, provincial o departamental trabaja de esta forma y si se tuvieran que comunicar lo harán con el detalle especifico del porqué de la llamada.

Una de todas las metodologías que se implementan para las estafas, es comunicarse telefónicamente y decir que son trabajadores de algún ente y van a ir a buscar efectivo, esto no es así, de parte de Anses: «Solamente podemos ir a una vivienda cuando una persona o algún familiar si se informa y traen el certificado médico de que no puede movilizarse esta en la cama, esta enferma o no puede movilizarse y nosotros necesitamos certificar alguna firma para poder realizar determinado tramite, va a ir algún trabajador», sostuvo.

Se le pide a todos los adultos, no brindar información personal ni ningún dato bancario a nadie que los llame por teléfono o se acerque a su domicilio.