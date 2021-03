El representante del POS declaró que este programa de empleo no es útil para los productores locales y opinó sobre posibles cambios para que el gobierno invierta el mismo dinero en cuestiones que ayuden al sector agrícola. Además, fue crítico del rol del Estado provincial durante la última temporada, en el que las inclemencias climáticas han hecho estragos en la zona.

En diálogo con FM VIÑAS, Anibal Luna habló de las falencias del programa ‘Enlace’ para el sector agropecuario y de los cambios que le propusieron al gobierno provincial para favorecer a los productores locales. «No digo que no sirva el programa, pero una de las condiciones fundamentales es que tengan secundario completo y eso deja a muchos afuera», explicó, y agregó: «No es un beneficio al productor que cosechó muy poco, por las heladas y después vino el granizo. Este programa son $10.000 para chicos que tendría que incorporar por 4 meses».

Para solucionar esta situación, el representante del POS propuso: «Que no tenga que poner un tercero, que el productor decida lo que quiere hace con la plata, porque casi todos nuestros trabajadores son eventuales y la idea es que nos ayuden con esa plata para que el eventual se quede». Con este objetivo, el dirigente afirmó: «Sacamos algunas pautas para modificarle al programa de empleo, empezamos a trabajar un programa que les sirva a todos y se han llevado lo que hemos puesto (las autoridades de Mendoza)».

Para cerrar, sumó un aporte que también ofrecen a este proyecto de asistencia del Estado. «Como contraparte nosotros ofrecemos capacitaciones en lo que realmente necesitamos: eficiencia de riego, mejora del suelo, cómo curar mejor, entre otras», aseguró Luna. Con estos cambios, el dirigente del POS opinó que esto va a servir para que lo «exijan a gastarlo en alguien y no decir que abandono esto porque no tengo quien me ayude».

Por otro lado, fue crítico del rol del Estado con el sector agrícola afectado por las inclemencias climáticas, en comparación con la gestión anterior: «Bajo la conducción de Cornejo y del Subsecretario Slotolov (de Agricultura y Ganadería en la provincia), iban a visitarnos a los 48 o 72 horas, y el ‘Sostenimiento de Empleo’ lo pusimos en marcha con ellos». En contra posición, declaró: «Ahora no apareció ni el Subsecretario a ver la zona y nosotros en Real del Padre tuvimos un daño importante por la piedra».

Además, opinó que los recortes económicos por la pandemia no son justificativo para el poco apoyo que han tenido. «Eso no los limita a que no puedan ir a visitar al productor, acompañarlo. No me conformo con eso, pero en conjunto podemos elaborar algo en conjunto para poder salir», manifestó Luna y cerró: «Quiero ser claro en que no es suficiente pero por lo menos vení, interiorizate y preocupate porque estamos mal. Antes tuvimos esa ayuda y le sirvió a la gente».

•L.A.