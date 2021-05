El presidente de la Cámara de Comercio criticó al gobierno nacional por el cierre de las exportaciones de carne durante 30 días y afirmó que el precio en el mercado interno no va a bajar. En lo inmediato, provocó que se suspendiera un remate de 9000 cabezas que se iba a realizar en Alvear.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Andrés Vavrik aseguró que habrá un impacto negativo del cierre de exportación de carne vacuna que rige en Argentina (al menos por un mes). «Ni siquiera tienen la habilidad de mirar en la historia lo que pasó y que hay una mapa claro de lo que se viene por estas medidas desesperadas. Lo que hemos recuperado después de 2007, nos llevó años», afirmó, en relación a las 12 millones de cabezas de ganado que se perdieron por el cierre de exportaciones durante 180 días en 2006.

En relación a la medida, también aclaró: «Lo que no le dicen a la gente es que gran parte de la carne que se exporta, no es la que comemos acá. Lo que va a China, por ejemplo, es la vaca vieja, que hace unños años moría en el campo porque no tenía precio. Es el motor que está empujando a la ganadería de nuestra zona». Y debido al impacto que tendrá en el país, insistió: «Era lo único que estaba funcionando. Esto habla de la poco noción que tienen de cómo funciona un mercado».

Con respecto al objetivo de la medida, que es una disminución del precio de la carne vacuna, expresó: «No va a bajar un centavo el precio de la carne. Vamos a tener un estancamiento en el precio durante unos meses y después, de nuevo se va para arriba». En este sentido, agregó: «La carne en argentina no es cara, el problema es el poder adquisitivo porque en promedio los argentinos ganan entre 200 y 250 dólares. No se puede atacar a un sector (el ganadero en este caso) por el mal manejo de la economía».

Como consecuencia, Vavrik opinó que ya hubo un impacto importante, pese a un posible retroceso de la medida en el futuro cercano. «Detrás de las exportaciones hay clientes en el mundo, que tienen contratos firmados y están esperando la mercadería y a los que los productores ya les avisaron que no van a poder cumplir con la mercadería. Ante esta falta de seriedad, de previsibilidad, lo único que nos va a hacer es que en la próxima compra van a optar por Uruguay, Paraguay o Brasil, y no por Argentina», sentenció.

Para intentar revertir la situación y como consecuencia inmediata de la decisión, comentó el efecto que tuvo la decisión en nuestro departamento. «Desmontamos un remate que iba a salir para todo el país por el canal Rural. Habían 9.000 cabezas consignadas, mucha expectativa y mucha gente trabajando que, después de la bomba del gobierno nacional, quedó en la nada. Estamos viendo en vivo y en directo los efectos de estas medidas improvisadas que tiene el gobierno», lamentó.