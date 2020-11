Como lo había anticipado, el Presidente de la Cámara de Comercio pronunció un discurso cargado de cuestionamientos hacia la clase política, no solo por la administración de la pandemia sino por el alto gasto público existente y la falta de inversión en los sectores productivos.

«Pasamos de ser un ejemplo para el mundo a estar entre los peores países del mundo. La realidad y las cifras se imponen siempre sobre cualquier relato y ya llevamos la cuarentena más larga del mundo y a la vista está que sustentar la estrategia solo en prohibir o restringir, no sirve de mucho”, disparó temprano Andrés Vavrik este sábado al momento de su discurso.

En la misma linea analizó las consecuencias que trajo aparejada la dicotomía salud-economía en el marco de la pandemia: “El daño en algunas actividades económicas es enorme, la pérdida de empleos, el cierre de comercios y emprendimientos en general, que no sabemos si volverán a abrir sus puertas. Es preciso regresar a la única normalidad que existe, no nueva, no distinta, sino la normalidad que nos permite a todos trabajar y gozar de nuestras libertades, las que aún hoy siguen restringidas o limitadas”.

En su rol de ciudadano, manifestó: “Estamos cansados de que la política nos ponga de un lado o del otro de la grieta dependiendo de lo que expresemos públicamente. Entiendan que la agenda de un país, una provincia o una comuna no puede depender del calendario electoral”.

Uno de los temas en los que más profundizó fue la administración pública: “No puede sostenerse un país donde año a año aumenta la cantidad de empleados en el Estado y cada vez más, hay menos empresas. La militancia política se convirtió en una pasantía previo a la planta permanente en el Estado”.

«Argentina tiene actualmente 165 impuestos. Una pyme está bajo las mismas condiciones que una gran corporación”, sostuvo y agregó que «pedir una reforma laboral no implica estropear los derechos consagrados para los trabajadores, sino dotar a las empresas de condiciones legales para que formalicen en su totalidad los planteles de trabajadores. No puede ser que contratar un empleado sea como adoptar un hijo”.

La doble vía General Alvear-San Rafael, dotar de señal a las rutas nacionales 188 y 143, el Sí a Portezuelo del Viento, el trasvase del río Grande al Atuel, el gas natural y la concreción de la ruta 188 Alvear-Malargüe, fueron los enfáticos pedidos en los que puntualizó.

Por lo anterior confesó estar «cansado de meros anuncios sucesivos» en torno a las obras por la que pidió por eso culminó solicitando “que sean las acciones las que hablen por si solas, que se concreten las obras”.