Andrea Pérez es la nueva presidente del Partido Demócrata en General Alvear. La otrora vicepresidente del partido ahora será la encargada de comandar el rumbo de cara al año electoral que se viene.

“No nos resultó una novedad la renuncia de Jofré, porque hace varios meses nos lo comentó” comentó Pérez.

A menos de medio año de haber asumido la conducción del Partido Demócrata, Alberto Jofré renunció a la presidencia en las últimas horas. Según argumentó en un comunicado, su decisión se debe a motivos personales. Sin embargo también existirían razones políticas internas, como la continuidad del PD en el frente Cambia Mendoza apoyada por Jofré pero resistida por otros sectores.

“Hace un año venimos trabajando con un proyecto de partido. Fundamentalmente recalcamos que no formamos parte del frente Cambia Mendoza porque disentimos con las políticas aplicadas. Marcolini no cumplió con lo acordado cuando se conformó el frente en el 2015” remarcó la Presidente del PD.

Se puede visualizar en los sucesos mencionados que se hizo efectivo un quiebre con el Frente Cambia Mendoza dándose más precisamente desde que a nivel provincial las autoridades decidieron hace 20 días hacer camino apartado de cara a las Elecciones 2019.

“Alberto Jofré continuó trabajando para esta gestión actual y eso no lo compartíamos. Hay demócratas disidentes que siguen mantenidos en el frente actual. Quien gobierna es el radicalismo y nunca nos consultaron absolutamente nada” agregó Andrea Pérez, quien también se mostró decepcionada con el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y departamental.

“Marcolini llegó hasta donde llegó también gracias al Partido Demócrata” (Andrea Pérez)

Lo que significa paradojal entre los comentarios de Pérez y los hechos tienen que ver con que la hermana de la misma, Luciana Pérez, sigue supeditada en el equipo de trabajo del Jefe Comunal. “Cada uno elige que camino tomar” se defendió la demócrata frente a la consulta sobre este tema por parte de la prensa.

“Los niveles de pobreza que hay son impresionantes. No han hecho nada de lo que dijeron en los tres niveles. Aquí no se logró la fábrica de huevo en polvo, la energía solar y demás. No se ha generado empleo y lo veo lejos de poder cumplirlo. Hay un atropello a las instituciones y eso genera que no queramos formar más parte de este frente. Siempre quise que no aceptemos estar en un tercer lugar con este gobierno y lo sigo sosteniendo” reflejó.

“El partido queda en manos de una demócrata de cuna, que quede claro que no me interesa ningún cargo y defiendo los ideales del partido desde siempre. Seremos una alternativa clara para el año entrante porque sabemos que es lo que queremos” concluyó la nueva Presidente.

F.B.