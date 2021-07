El Partido Demócrata ya tiene como candidata a concejal en primer termino a su Presidente Andrea Pérez Bernal. El partido busca desde hace tiempo salir de la alianza Frente Cambia Mendoza y poder llevar una lista sola o en defecto realizar alianzas con grupo con ideales más similares, compatibles y conservadoras con el partido de centro-derecha de nuestro departamento.

Hace tiempo que el PD tiene referentes con renombre en el departamento que ocupan un lugar o puesto en conjunto con la alianza Cambia Mendoza y hoy vuelve a reafirmar su salida de está alianza. En diálogo con F.M. VIÑAS, Andrea Pérez Bernal, Presidente del Partido Demócrata, expresó: ‘Hay dos propuestas que se han presentado una la que ya se presentó y aprobó la junta provincial del partido que es salir del frente Cambia Mendoza y otra propuesta que presenta otro grupo pequeño de dirigentes los que quieren seguir en el Frente Cambia Mendoza es un hecho bastante importante para nuestro partido lo que ahí se decida‘.

En el departamento hace un tiempo que pretenden la separación del Frente Cambia Mendoza: ‘La postura local es la misma que tenemos hace algunos cuantos años que es salir del Frente Cambia Mendoza. Nosotros queremos ver a nuestro partido demócrata en las mesas como tal porque es importante no solo por la identidad del partido sino por lo que hemos peleado por mucho tiempo porque queremos que hubiera una provincia diferente a la actual y un departamento diferente ‘, señaló.

Como dirigentes y militantes del partido creen tener la diferencia: ‘Creemos que el Partido Demócrata es otra fuerza muy importante que la provincia y el departamento necesitan con valores diferentes que tienen los partidos que nos han gobernado los últimos años‘, argumentó.

El Partido Demócrata está analizando distintas alianzas, hablando con diferentes partidos e independientes que están interesados en participar y generar un cambio: ‘Venimos conversando con gente de otros partidos porque mantenemos muy buena relación con ellos sobre todos con aquellos que son afines a nuestros pensamientos y a nuestros valores sino con grupos independientes a los partidos con los cuales estamos trabajando hace un tiempo‘, subrayó al respecto.

‘Voy hacer la candidata a primer término a concejal por el Partido Demócrata’

‘En realidad hace mucho tiempo que amigos y dirigentes del Partido Demócrata querían que fuera de esta manera tanto a nivel provincial con algunas intenciones de que yo fuera a candidata como legisladora provincial pero me parece que por el proyecto que venimos trabajando dentro del partido sería para mí mucho más importante trabajar para departamento‘, destacó Pérez Bernal. El Partido Demócrata busca hacer la diferencia en nuestro departamento por lo mismo buscan una banca a nivel departamental como provincial: ‘Lo diferente en lo personal es que soy una dirigente partidaria de muchos años, nunca he ocupado un cargo político, ni he estado salvó del partido queremos mostrar, ofrecer, habilidad o capacidad no solo individuales sino también de equipo para ofrecer para Alvear‘, señaló.

‘Es necesario otra fuerza diferente a lo actual, a los radicales, a los justicialistas, la gente en la calle lo dice están cansados incluso los mismos que están dentro de estos partidos están cansados de los desmanejos políticos que en definitiva van en contra de los intereses de los ciudadanos y necesitan ver figuras de otros partidos diferentes con propuestas diferentes‘, enfatizó sobre los cambio que se necesitan en el gobierno.

Andrea como parte de una familia que ha estado y ha participado toda la vida en el Partido Demócrata busca un lugar en HCD de nuestro departamento: ‘Es un desafío muy importante en esto de querer realmente un Alvear que progrese lo que se ve un estancamiento de los últimos años que se venden cosas que no son ciertas y que a los alvearenses no nos sacan de este estancamiento digamos realmente tengo muchas ganas de que podamos tener propuestas diferentes‘, remarcó.

El PD cuenta con aproximadamente mil afiliados, en estas épocas ya los ciudadanos no eligen afiliarse a una línea política por diversas razones pero desde el partido con mucho entusiasmo se está trabajando para lograr esa banca en el Concejo Deliberante y poder generar el cambio que proponen, hoy con la pandemia y la situación actual se complica más el salir a la calle para estar en contacto con la gente: ‘Las redes sociales van a cumplir una función muy, muy importante, también está el boca a boca, los diferentes medios de comunicación pero es complicado, yo siempre veo que hay gente que cuando alguien se presenta de algún partido lo primero que uno dice ‘están siempre los mismos, siempre los mismos pero cuando hay uno nuevo dicen y a este quien lo conoce’ entonces es como difícil y me lo cuestionó‘, destacó al finalizar.