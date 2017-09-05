El Concejo Federal de Fútbol confirmó una nueva fecha del Federal B. Andes jugará de local en tanto que Pacífico de visitante, ambos conjuntos alvearenses intentaran sumar de a tres para que no se escapen los de arriba.
Domingo 10
**PALMIRA MENDOZA vs. **HURACAN S.RAFAEL SAN RAFAEL 10/9/2017 16:00 LUJAN MARCELO ALEJANDRO SAN LUIS MARTINEZ DIEGO CECILIO SAN LUIS ZAPATA AGUERO MARCOS ADRIAN SAN LUIS
**ANDES FC GRAL ALVEAR (M) vs. **MONTECASEROS RIVADAVIA (M) 10/9/2017 16:00 ARAUJO GABRIEL MENDOZA RIO LUCAS NAHUEL MENDOZA ARELLANO GASTON MENDOZA
**LUJAN SPORT CLUB MENDOZA vs. **SPORT CLUB PACIFICO GRAL ALVEAR (M) 10/9/2017 16:00 POLANCO ANGEL MAXIMILIANO TUPUNGATO BLANCO FACUNDO RAMIRO TUPUNGATO ECHENIQUE LUIS CEFERINO EUGENIO BUSTOS
**RODEO DEL MEDIO MENDOZA vs. **J. NEWBERY V.M. VILLA MERCEDES 10/9/2017 16:00 MERCADO DANIEL ARNALDO VILLA UNION ASIAR ANGEL GABRIEL VILLA UNION OVIEDO ANGEL VILLA UNION
**LA LIBERTAD RIVADAVIA (M) vs. **SAN MARTIN MZA MENDOZA 10/9/2017 16:00 DRUBI FEDERICO RÍO CUARTO VERDEJO JAVIER EMANUEL RÍO CUARTO CABRAL WALTER GERARDO RÍO CUARTO