El Andes Football Club cumple proximamente103 años de vida, lo que lo convierte en el primer club de General Alvear. En su mes aniversario, el “Croto” demuestra que que no se detiene y sigue apostando al crecimiento social, deportivo, educativo y cultural como uno de los más emblemáticos del departamento.

Al momento de decidir si participaba o no en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, Andes decidió no jugarlo, enfrentando las críticas y el enojo hasta de sus propios hinchas. Pero con esta medida, la Directiva estaba apostando al futuro.Las obras son las que perduran, sabiendo que los dirigentes pasan y la infraestructura es lo que queda. Aquel presupuesto que iba a ser destinado a un torneo altamente deficitario y poco redituable en lo deportivo, se volcó a las mejoras y refacciones de sus instalaciones, para brindar mejores servicios a los socios que practican otras disciplinas en el predio del club alvearense, donde no solo se respira fútbol.

Las obras

Desde lo edilicio se refaccionó la secretaría del club, con revoques interiores y exteriores, colocación de cerámica, pintura, veredines, arreglo de cierres perimetrales, y la construcción de un playón deportivo 43 por 33 metros que ya se encuentra en optimas condiciones para ser utilizado. Esa superficie es la primera etapa de un ambicioso proyecto que incluye la construcción de baños y vestuarios, además de la iluminación y el posterior techado.

Aprovechando el enorme predio que recorre la Diagonal Jorge Simón, la dirigencia aprovechó los distintos rincones del lugar y se pensó desde lo deportivo también. Así se inauguraron canchas de césped sintético para fútbol 5 y canchas de pádel, ambas concesionadas por 10 años; las cuales ya se encuentran en pleno funcionamiento con iluminación apropiada para ser utilizadas de noche. Desde la CD, se encargaron de reiterar que Andes no sólo es fútbol. El club posee además equipos que siguen con la participación para representar al club en el hockey femenino y masculino, con las Mamis, Primera y Varones; además del Futsal femenino y masculino, y fútbol de campo femenino y masculino. Como desde hace años la comisión encabezada por Miguel Nievas sigue apostando al fútbol infantil, y a la Escuela de Fútbol para niños de 4 a 7 años; además de la escuela de hockey para niñas de 5 años en adelante y juveniles mixto, como así también la Escuela de básquet Infanto Juvenil.

Junto a la educación

En cuanto al ámbito educativo, el club centenario firmó un convenio de colaboración con el Instituto San Antonio por 30 años, a través del cual los alumnos de este colegio desarrollarán diferentes actividades en la institución, como retiros, charlas formativas y próximamente la práctica de deportes en las distintas canchas que posee Andes. Ante la falta de espacio en el Colegio San Antonio es que el club le brinda espacio y el colegio colabora con la mejora de infraestructura del club. Ante la gran erogación de dinero, la comisión volvió con la 6ta Gran Rifa, que sorteará el próximo 24 de Mayo, en la víspera de un nuevo aniversario del “Croto” con un jugoso premio de 100 mil pesos, aunque hay que destacar que ya se entregaron 20 mil pesos en efectivo de sorteos previos al premio mayor, siempre pensando en continuar con las obras y devolverle al socio, e hincha el apoyo incondicional que le brinda al club desde más de 100 años.

