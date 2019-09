La candidata a gobernadora de Mendoza por el ‘Frente de Todos’, Anabel Fernández Sagasti, y el candidato a intendente de General Alvear por el mismo espacio político, Cristian Gonzalez, reflejaron sus puntos de vista en F.M. Viñas respecto a diferentes temas relacionados con la inseguridad, economía, minería y federalismo.

La actual Senadora Nacional expresó: “Tenemos muchos proyectos con Cristian para levantar la economía de toda la provincia de Mendoza y Alvear. Algo que me ha tocado ver es la inequidad de la distribución de los recursos y productos esenciales respecto a los departamentos más alejados de la ciudad de Mendoza”.

“Es una terrible injusticia que el Estado Provincial tiene que pagar, lo difícil es empezar desde la periferia dando oportunidades a los chicos, es el gran desafío que tenemos en la Provincia de Mendoza y lo que queremos implantar desde el gobierno de la Provincia: Soluciones”, señaló Sagasti.

Ante la creciente ola de inseguridad que azota al departamento, Cristian González puntualizó: “Hay cámaras viejas que no sirven en el Departamento porque yo he comprobado que no graban, no funcionan. Son esas las cosas que molestan porque ponen cosas que no funcionan y si anduvieran evitaríamos los robos. Se acuerdan y hacen las cosas a medias o mal”.

Respecto a la construcción de Portezuelo del Viento, la candidata dijo: “Es una gran obra y muy importante sobre todo para Malargüe. Esperamos que podamos empezar a desarrollarlo. Necesitamos además el trasvase del Rio Grande al Río Atuel ya que es la obra que necesitamos para el desarrollo del Sur de Mendoza”. “Si seguimos así no vamos a tener agua”, sumó González.

“No puede ser que estemos peleados con una provincia hermana pero debemos defender a nuestro productores, siempre tendremos un punto de encuentro con La Pampa porque la soberbia y prepotencia no son un camino para poder solucionar conflictos”, añadió la Senadora sobre la relación que nuestra provincia mantiene con La Pampa.

¿Cómo deja la provincia el Gobernador?

“Hay puntos positivos como la reorganización de las autoridades de la provincia pero la dejó muy endeudada– indicó- Me piden mucho la oportunidad de trabajar, y necesitamos apoyar a las PYMES, productores y a los comerciantes que son los que dan trabajo. Entendemos que el Estado tiene que estar presentes. Hay menos trabajo, menos salario y sobre todo la frustración de cerrar locales”.

“El Estado tiene que hacer el mismo curso que hacen los productores para el pago de los impuestos, tiene que estar para ayudar por eso nuestra prioridad es el trabajo. Uno de los mayores costos es el de los servicios eléctricos. Para mi gobernar, significa generar un empleo. Tenemos otra visión de la economía y la centramos en la producción y el trabajo. Necesitamos a Alberto Fernández a la cabeza presidencial porque tiene los mismos ideales que nosotros”.

¿Se puede hacer minería con la Ley 7722?

“Por supuesto, es nuestra institucionalidad, nuestra ley, y la tenemos que respetar. Los que quiera invertir tienen que respetar nuestra institucionalidad”, respondió Anabel.

F.B. (F.M. Viñas).