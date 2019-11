En el marco de la Cumbre de Mercociudades que se realiza en Asunción del Paraguay, Alvear firmó el convenio Sur-Sur con la alcaldía ecuatoriana de Riobamba que beneficiará a alumnos de la Tecnicatura Superior de Biotecnología de Idesa Ugacoop.

Además Alvear va a seguir coordinando la unidad temática de Deportes de Mercociudades. En esta oportunidad también se oficializó la nueva presidencia de Mercociudades que para el período 2019-2020 será la ciudad paraguaya de Asunción.

General Alvear reafirma su participación en Mercociudades, logrando beneficios para sus ciudadanos. Es por ello que se firmó el convenio Sur-Sur con la alcaldía ecuatoriana de Riobamba, en beneficio de alumnos de la carrera de Biotecnología, la Secretaria General de la Intendencia Carina Lucero, explicó los alcances de este acuerdo: “Este convenio no tiene precedentes, ya sea en el marco de lo que viene siendo la cooperación Sur-Sur y para el caso concreto de nuestro territorio. Ecuador y Argentina no tienen muchas experiencias en materia de colaboración científica, los estudiantes ecuatorianos se forman en el hemisferio norte, y en Alvear muchos de los que forman parte del estudiantado no vuelven a su lugar de origen”.

El objetivo es pensar nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes en materia de cooperación e innovación en torno a la formación en Biotecnología: “Concretamente los estudiantes de esta carrera van a tener la oportunidad de estar una semana compartiendo una experiencia científica técnica y cultural en Riobamba, en la escuela superior del Chimborazo que cuenta con la ingeniería en Biotecnología Ambiental con una serie de workshop y de proyectos consolidados, asimismo los estudiantes y profesores participarán de los festejos culturales de esta ciudad”, manifestó Lucero.

Napoleón Cadena, Alcalde de Riobamba (Ecuador) hizo hincapié en la importancia de este convenio para que ambos municipios puedan unir esfuerzos y trabajar en las demandas ciudadanas dando alternativas de solución: “Es una muestra muy importante del concepto y el propósito que lleva a la integración de las ciudades a través de la Red de Mercociudades, donde se reconocen las diferencias pero no impiden que se generen espacios comunes”.

Hay que destacar que así como estudiantes de nuestro departamento viajarán a la Universidad del Chimborazo, alumnos ecuatorianos llegarán a General Alvear: “Ellos serán quienes puedan compartir estas experiencias, nos parece sumamente importante que el conocimiento generado en nuestro país pueda ser validado como así también se pueda generar la aprehensión de nuevos conocimientos”.

F.B. (F.M. Viñas).