Una numerosa delegación de deportistas locales representaron al departamento en la Ciudad de Mendoza.

En el marco de los Juegos Sanmartinianos, General Alvear volvió a dar que hablar en la tradicional competencia.

Durante este fin de semana, una vez más, equipos de nuestro departamento se midieron con conjuntos de diferentes puntos de la provincia.

General Alvear se destacó una vez más en Hanbdall, disciplina que en la Categoría Masculina Sub 16, cayó en la final ante Maipú por 18 a 12.

En lo que refiere a Vóley U 17 Femenino, Alvear perdió la semifinal ante Las Heras por 2 a 0. En tanto que Básquet Femenino, modalidad 3 contra 3, el selectivo local cayó en la semifinal ante Godoy Cruz por 13 a 12.

En lo que respecta al Hockey Femenino, categorías Sub 14 y Sub 16, General Alvear no logró clasificar, como así también en Básquet 3 contra 3 categorías Sub 16 Masculino y Femenino, al igual que en Categoría Sub 14 Masculino.

A.E