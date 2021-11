Hoy 25 de noviembre, ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’ se continua trabajando para la concientización y luchando para que se elimine, siendo una de las problemáticas que más flagela al mundo y nuestro departamento no está exento siendo que continúan las denuncias de violencia de género.

En conmemoración a las hermanas Mirabal, tres hermanas feministas que fueron asesinadas un 25 de noviembre de la década del 60 en República Dominicana, fue esta fecha que se tomo como referencia para que el 25 de noviembre de 1981 se realice una marcha pidiendo justicia y en contra de la violencia a la mujer, fue en 2000 que la ONU lo estableció como ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer‘.

Este jueves a las 20 hs, en el Parque Pueblo Luna, Alvear Oeste habrán eventos artísticos, música, danza, pintura en vivo y artesanos.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Silvia Vega de la Asesoría de la Mujer expresó: ‘La concientización de la violencia de genero, es un trabajo arduo, lo que hacemos es visitar a los distritos, comunicamos los días que vamos a estar para aquellas que quieran denunciar o manifestar cual es la situación que están viviendo de forma directa o indirectamente’. Cabe destacar que se trabaja desde la asesoría con campañas, con las instituciones intervinientes en situaciones de violencia, con las escuelas donde muchas veces esta realidad es expresada por los niños o adolescentes.

Las estadísticas no dan números favorables: los casos de violencia continúan con la pandemia para muchas mujeres fue poner en riesgo su vida. Hoy en la Argentina 1 de cada 3 mujeres es víctima de un femicidio, cada 34 hs una mujer pierde la vida en manos de un hombre, el 33.2% de las mujeres fueron víctimas en su vivienda. Mendoza en lo que va del año registro 8 femicidios. La justicia es parte fundamental de esta situación, al menos el 16% de las víctimas tenía denuncia previa realizada y el 10% tenía medida judicial. En Mendoza las denuncia en este 2021 han incrementado un 42%.

‘La justicia no trabaja a tiempo, en estas situaciones es importantísimo la justicia, las autoridades tienen que estar en el momento que se necesitan, no podemos esperar a que pasen unas horas o unos días a ver si la situación cambia porque no es así, las víctimas de femicidio la mayoría de las veces denunciaron una, dos o tres veces y terminaron muertas como sabemos’, subrayó Vega.

Como deuda pendiente, General Alvear aún no cuenta con comisaría de la mujer, siendo una necesidad ya que presentaría personal totalmente capacitado para poder enfrentar está situación, y realizar el acompañamiento a las víctimas. En estas últimas semanas se han registrado varias denuncias sobre violencia de género.

‘Todos nos tenemos que capacitar, y las personas que estamos a cargo de instituciones como es la asesoría de la mujer y la policía. Cuando hay capacitaciones se invita al personal de la policía para que concurra ya sea de forma presencial o en forma virtual’, destacó.