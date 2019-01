La temporada está en su apogeo, y el deporte es una alternativa más para disfrutar del verano, por eso se pondrán en marcha distintas actividades deportivas como Beach Vóley, Fútbol de Arena, Tejo y mucho más.

Bajo el programa llamado “Deportes de Arena” comenzarán a disputarse disciplinas como Beach Handball, Beach Vóley, Fútbol de Arena y otros. “Estos deportes convocan mucha gente, la idea es sumar actividades en la playita con la que cuenta General Alvear y también en el polideportivo” explicó el profesor Jorge Páez.

El domingo 20 se realizarán en Costanera Alvear distintas actividades deportivas y juegos para los chicos, como Fútbol Tenis, Tejo, e incluso bolita. Además en el polideportivo se está desarrollando la liga de Beach Vóley en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Primera. También se realizan actividades de Fútbol Playa y Beach Handball.

Marcos Sevilla habló acerca del desarrollo del Fútbol Playa: “Se busca captar a los chicos que juegan al fútbol en un terreno no tradicional, estamos utilizando las instalaciones del polideportivo y estamos muy contentos porque se han sumado muchos chicos”. El objetivo es apuntar a chicos de escuelas secundarias pero también se incluirá a los adultos; además se proyecta adaptar el deporte para que sea una competencia mixta, los encuentros se disputan los miércoles a partir de las 18:30 hs en el polideportivo.

El Beach Handball es otra de las actividades que se llevan a cabo, el profesor Edgardo Gómez se enfocó en esta actividad: “Buscamos salir de lo tradicional y meternos en la arena, los chicos van los días lunes a partir de las 18:30 hs, tenemos un grupo de chicos de 14 años pero se están sumando chicos de 18 años y también Mamis de General Alvear, es abierto a todo el público”.

En cuanto al Beach Vóley, Juan Pablo Alanis manifestó: “La Liga se juega los martes y jueves a partir de las 17hs, las actividades ya arrancaron pero en febrero vamos a realizar un pequeño torneo”.



F.B.