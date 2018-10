Bajo el lema la “Inclusión somos todos”, el Espacio Cultural Julio Le Parc que tendrá del 12 al 21 de octubre un stand y un aula en la que se desarrollarán talleres, charlas e intervenciones de escuelas e instituciones dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad.

De tal modo familias y público en general podrán nutrirse de reflexiones sobre participación, igualdad, derechos y diversidad. Las personas con discapacidad podrán disfrutar de una Feria del Libro diferente. Este año, por primera vez, contarán con una agenda de actividades completa, tanto de mañana como de tarde.

Es importante destacar que este año los mendocinos disfrutaron de la presentación del libro en braille de los alumnos del colegio N° 1-102 Entre Ríos de nuestro Departamento, esto nació en la Feria del Libro que se realizó en Alvear.

En la Sociedad Italiana cuando se realizó la presentación del Libro Hojas al Viento, Antologías de SADE. También se hizo la presentación del libro en sistema braille “Un mar para Emilia” de Liliana Bodoc, por Andrea Fantinel, quien explicó que la idea fue a partir de una invitación del Director de Ediciones Culturales Alejandro Frías, quien le solicitó este año trabajar en un libro de Liliana Bodoc porque la Feria del Libro iba a ser en honor a ella. “La Editorial Bambalí nos autorizó y nos entregó el libro Un mar para Emilia, lo leímos, hemos hecho imágenes táctiles y cada niño del taller que realizamos escribió un tramo en Braille, así se compuso el libro que presentamos en Alvear”. Igualmente explicó el objetivo del taller: “es realizar material didáctico y libros táctiles para niños con deficiencia visual porque es material que no existe en el mercado y lo hacemos de manera artesanal”.

Además Fantinel sobre su paso por el Julio Le Parc agregó que “fue una experiencia muy linda, hasta compartimos una canción, repartimos los libros y al ser en homenaje a Liliana Bodoc es un plus para nosotros, fue una emoción todo”.

Las alumnas de escuela Entre Ríos explicaron que el libro fue hecho en braille para lograr la inclusión que toda la sociedad está buscando, “llegar hasta Mendoza para nosotros fue muy bueno, es una experiencia única”.

“Esta experiencia me gusto porque nos conocimos todos, cantamos una canción todos juntos y me encantaría y a visitar Alvear, porque sé que es muy lindo, yo toco la guitarra y es algo que me gusta mucho” explicó Eduardo de la Escuela Helen Keller.

María Leytón, Vicedirectora de la Escuela Helen Keller manifestó: “esto es una tarea muy ardua, realizar los libros en braille, y que nos regalen los libros para nosotros es más que satisfactorio, tener el acceso a un libro así para nosotros es más que algo soñado, genera una mirada diferente en el otro, esto abre puertas, cambia miradas y nos deja volar”.

Pablo Reyes Director de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad detalló: “queremos agradecer a la Secretaría de Cultura de la Provincia por la invitación y esto tiene que ver con la inclusión, y poder compartir con la escuela Helen Keller una canción fue un momento emocionante, vivir estas experiencia hace que podamos tener cada día una sociedad más inclusiva”.

Un dato para destacar sobre el mecanismo del Espacio Cultural Julio Le Parc es que las familias que se acercan al aula de Discapacidad cuentan con la asistencia de dos coordinadores, dos intérpretes en lengua de señas y dos ayudantes más. Además unos treinta alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, trabajarán como voluntarios para reforzar la colaboración y garantizar la movilidad y el cuidado en ese sector.

F.B.