Este fin de semana, el Secretario de Gobierno José Vilches, estuvo presente en el Cambio de Mando del Regimiento 15 de Campo de Los Andes del Ejército Argentino (Tunuyán), en el que Tte. Coronel Juan Vilarullo fue Relevado como Jefe del Regimiento por el Tte Coronel Jorge Martínez.

Durante el acto de Cambio de Mando, el Secretario de Gobierno, aprovechó la oportunidad para saludar a los nuevos soldados alvearenses que ya cumplen funciones en las fuerzas y que fueron incorporados gracias al operativo conjunto entre el Ejército y el Municipio. Estas acciones demuestran el fortalecimiento de lazos entre ambas instituciones.

“Hemos trabajado en conjunto durante toda la pandemia y seguramente vamos a continuar de esta manera”, expresó el Secretario de Gobierno José Vilches quien se mostró muy contento con el recibimiento que General Alvear tuvo durante este evento, demostrando la estrechez con la que se trabaja.

El Tte. Coronel Juan Vilarullo, quien fue relevado en esta ocasión para ser trasladado a otra unidad, expresó: “Tuve el gusto de que me haya acompañado gente de Alvear, lo que me hace pensar que hemos trabajado bien acompañando a la comunidad”, remarcó. Vilarullo recordó también su trabajo en nuestro departamento donde continúan colaborando con el Municipio entregando víveres en distintos barrios.

Asimismo el Mayor Darío Sosa, Jefe Segundo Saliente, se refirió a este acto en el que asumió Tte Coronel Jorge Martínez, y en el que el propio Sosa dejó su puesto para irse a la Ciudad de Buenos Aires a prestar servicios en otra unidad: “Mi experiencia en Mendoza ha sido extraordinaria, con la diferencia de que en esta oportunidad pude conocer General Alvear, en donde aún mi regimiento está prestando servicio, me voy con muchos afectos y amistades”, aseguró.

Por su parte el Mayor Pablo Cardozo, Jefe Segundo Entrante, dijo: “Vamos a apoyar a todo el personal y la comunidad del Valle de Uco y de General Alvear, estando a disposición para cuando lo requieran”.

Cabe destacar que un gran número de alvearenses se está formando en el Ejército Argentino gracias al operativo conjunto que se desarrolló en nuestro departamento, es el caso de Karen Becerra, quien manifestó: “Tenía muchas expectativas en mi ingreso, y la verdad que es lo que esperaba y mucho más. En mi caso me asesoré en la Municipalidad de General Alvear, me realicé una serie de estudios y al mes recibí el llamado de que había sido seleccionada para continuar con la prueba”, explicó la joven, quien asegura haber entrado por vocación ya que desde los 13 años, cuando escuchó el relato de un veterano de Malvinas, soñaba con ser parte del Ejército: “Cuando lo escuché me dije a mi misma que quería servir a la Patria de la manera que lo hicieron estos soldados, al principio tuve que insistir para que mi familia lo aceptara pero acá estoy” contó orgullosa esta joven alvearense.

•F.B. (F.M. Viñas).