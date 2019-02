Luego de un convenio de colaboración firmado entre los Intendentes de General Alvear y de Godoy Cruz (Tadeo G. Zalazar), a mediados del año pasado para aplicar en el departamento el SAC (Sistema de Alarma Comunitaria Alvear); el municipio encaró una serie de acciones conjuntas entre diferentes áreas municipales, para encaminar y concretar tan necesario servicio.

Gracias a los esfuerzos realizados, en la mañana de este miércoles, el Intendente Walther Marcolini anunció que su puesta en funcionamiento se hará efectiva el jueves 7 de febrero y destacó que el proyecto ya aprobado por el HCD, es de autoría de la edil de la UCR Alejandra Torti; que además contó con el apoyo del Consejo Departamental de Seguridad, la Policía, jueces, fiscales, ayudantes fiscales, áreas municipales y el importante aporte de la Municipalidad de Godoy Cruz firmante del convenio que le dio origen a este nuevo e importante servicio municipal, que contribuirá a reforzar la seguridad del departamento.

“El jueves 7 de febrero vamos a iniciar el sistema de alarmas comunitarias en el Barrio Smata, para lo cual se ha adecuado un espacio físico que funcionará como sala de control, hemos afectado personal propio que va a estar a cargo de monitorear las 24h. El coordinador del SAC Alvear es David Lucero, quien ha estado presente en cada etapa del desarrollo del sistema y lo conoce en profundidad”, aseguró el Jefe Comunal.

Cada departamento tiene su impronta debido a la necesidad de realizar un software adecuado a cada situación, la tarea de adaptarlo a las necesidades locales, ha sido principalmente de la Agencia municipal de Ciencia y Tecnología local, siempre en coordinación con las áreas e instituciones ya mencionadas.

Se ha hecho un gran trabajo, dijo Marcolini y agregó: “hay una innovación en General Alvear porque ahora somos desarrolladores de sistemas de alarmas comunitarias. Este es un paso fundamental en el que ha trabajado un equipo de profesionales que esperamos que una vez que se lo empiece a instrumentar tengamos un rápido proceso de adaptación. Además, se han venido realizando muchas reuniones con el consejo de seguridad”.

“Esperamos que esta sea una medida de prevención y disuasión del delito fundamental, necesitamos del trabajo coordinado con el mayor grado de eficiencia posible con la policía. Esperamos que esta sea una respuesta contundente frente al delito, porque los delincuentes deben estar presos, no pueden estar en la calle generando zozobra, malestar, pérdidas económicas y riesgos humanos a la población trabajadora”, remarcó el Intendente.

Por su parte, David Lucero brindó detalles técnicos: “es una aplicación celular para Android, trabaja con tres botones: uno es de alerta, el cual no se puede disparar por error porque demora unos dos segundos en ser disparado y acciona la alarma comunitaria, que va a estar dentro de los barrios que van a contar con centrales. Una vez disparada la alarma pide permiso para no ser disparada por error y la persona que está monitoreando se comunica con quien ejecuta el disparo para verificar lo que le está pasando, quien además tiene comunicación directa con la policía. Otro de los botones es de emergencia, de salud por ejemplo y funciona del mismo modo con un monitor que se va a comunicar con sus familiares allegados, de ser necesario. El tercer botón se denomina en camino y trabaja de común acuerdo con un familiar, a quien le llega el dato geográfico de dónde se encuentra la persona que lo dispara, no llega esta comunicación a un monitor. Además, las alarmas tienen una sirena muy potente lo que provoca que todos los vecinos salgan a la calle, son monitoreadas por el personal municipal y por la policía al mismo tiempo”.

La Concejal Alejandra Torti agradeció a personal que se ha puesto a trabajar desde el primer momento. “El 7 febrero se pone en marcha este sistema de alarmas que va a servir para la seguridad del Departamento, que requiere de la colaboración de los vecinos además de la paciencia de la población, para que este sistema llegue a todos los barrios y de manera federal a todos los distritos alvearenses, que tendrá un costo de ochocientos a mil pesos para adherirse y por única vez, con la posibilidad de abonarlo hasta en cuatro cuotas”.

F.B.