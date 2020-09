Desde nuestro departamento surgió un dato a nivel nacional que preocupa a la comuna, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus. El mismo tiene que ver con que Alvear es una de las comunas que más circulación de gente tiene en Argentina.

Según confirmó el propio intendente, Walter Marcolini, quién expresó: «Somos uno de los peores departamento de todo el país, desde el mes de abril General Alvear siempre ha estado por encima de la media nacional de circulación de movilidad que se emite por el seguimiento de los celulares, no estamos peor de milagro«.

Frente a este dato, el jefe comunal resaltó que el municipio queda «muy mal parado» y que únicamente «depende de nosotros«. A su vez, el político pidió «conciencia y responsabilidad por la familia. Por nuestros amigos y por nuestra propia salud, además porque tenemos que ser más solidarios«.

Finalmente, Marcolini le envió un mensaje a la sociedad alvearense y recordó que «si sabemos que están prohibidas las juntadas familiares no se junten, si saben que no se puede jugar al fútbol no se vayan a una cancha alejada del centro, si saben que no se pueden hacer festejos no festejen su cumpleaños, porque los argentinos lamentablemente nos caracterizamos por siempre buscarle la vuelta, a lo que le llamamos viveza criolla».