A raíz de los trascendido el fin de semana donde se pudo visualizar en los distintos medios de comunicación sobre este proyecto que se estaba presentado en la legislatura, desde el bloque de la UCR y sumado también el bloque del PRO, el interbloque cambiemos, se presentó un proyecto de resolución donde se solicita el no tratamiento y el pase archivo de este proyecto que intenta modificar la ley 7722 propuesto a través de Alejandro Abraham Senador del Frente para la Victoria, donde en reiteradas oportunidades el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear se ha manifestado en su defensa.

“En realidad a nosotros lo que más me preocupa es la manera en la que piensa el Justicialismo, sabemos que este esta iniciativa ha sido impulsada por uno de sus representantes y bueno también nos preocupa la manera en la que piensan nuestros legisladores del cuarto distrito, como los concejales de nuestro departamento. Así que en ese sentido creemos y esperamos que todos estemos como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos años en favor de la defensa de esta ley de todos los alvearenses. Hay que tener apertura de poder tratar los distintos temas pero creo que lo que no debemos permitir que se avance en este tema”, expresó Longo.

Desde el bloque del PJ manifestaron también el rechazo a ésta modificación de la ley 7.722 ya que tiene que ver con algunos proyectos que se han presentado en la legislatura provincial y qué tienen que ver concretamente con situaciones o cuestiones que atañen a nuestro departamento y nuestra región.

“Son dos proyectos que avanzan sobre unas modificaciones de la ley 7722 y que tiene que ver con cuestiones con Irrigación con cuestiones de reempadronamiento. Nosotros queríamos en forma inmediata manifestar nuestro repudio a estos proyectos en modificación a la 7722, situación que nos lleva a expresarlo en relación a esta lucha tan grande y tan importante que tenía nuestro departamento y parece que no es tan liviano pretender una modificación de esta naturaleza, por lo que nos parece que es importantísimo salir en defensa de esta ley que es tan noble para nuestro departamento como lo es la protección del agua y del ambiente”, expresó Garcia.

Por su parte la Concejal Myrna Osorio sostuvo que es importante destacar en el año 2003 en la ley de presupuesto, la 8009, se creó un fondo de afectación para las actividades de control de actividades mineras, hidrocarburíferas, de residuos peligrosos, etc.

Lo llamativo es que esta partida en el presupuesto 2018 tiene $0 asignados, es decir, que el gobierno provincial le asignó $0. Esto significa que no hay actividades de control y que tampoco se le está dando importancia a estas actividades y que queda supeditado la decisión del funcionario de turno si quiere ir a controlar determinadas actividades, lo cual por supuesto, preocupa aún más.

“Los legisladores responden también intereses de lo mismo departamento de dónde son y de las actividades de las empresas mineras con las cuales pueden haber tenido contacto y también están en consonancia con lo que es el gobierno. Cornejo ha promocionado la actividad minera y solo algunos departamentos se han mostrado desconforme y han mostrado algo de resistencia como Alvear, San Carlos, Tupungato, quienes están en contra de estos proyectos de ley”,comentó Osorio.

Otras de las voces que se alzaron dentro del bloque del PJ-FPV fue parte el Concejal Gustavo Vendramin quien manifestó que la ley puede ser modificada por otra ley y que por ende desde el bloque del PJ de Alvear, respetando la idiosincrasia de los alvearenses, piden públicamente a los legisladores provinciales que están de acuerdo con esta modificación y que desistan de estos proyectos y que se archive, ya que la ley 7722 tiene que tener la normativa, el cuerpo y el contenido que tiene hoy y que no sea modificada y que no sea derogada ni explícita e implícitamente por ninguna ley nueva y ningún texto normativo.

“Le solicitamos al Intendente municipal se ponga a la cabeza de esta defensa de la ley 7722 y que también lo haga con respecto al fracking que es otra arista y consecuencia de lo que hoy en dia es la minería y que tenga la misma fuerza de reclamo que todos nosotros, y el pueblo que lo votó”, concluyó Vendramin.

Agrupaciones y la comunidad en sí, se han manifestado en defensa del agua. Se entiende que la ley 7722 que es una matriz relacionada a la vida de los alvearenses y se pretende continuar con una economía agro productiva, agro Industrial, agraria, agrícola por eso del peronismo piden que no se modifique esta ley y que no se utilice el fracking en nuestra zona para evitar diferentes problemáticas relacionadas no solamente con la salud sino con el impacto ambiental que genera.

Otros de los referentes que se mostró en contra de la modificación de la ley, fue el Diputado Gustavo Majstruk, quién sostuvo que esta ley fue sancionada bajo consenso social y avalada su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

A.E