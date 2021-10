El registro es uno de los más largos desde que se detectaron casos en la zona. En el Hospital Enfermeros Argentinos hace 11 días que no hay internados en sala común y en terapia intensiva. Solo se encuentran dos personas alojadas. La campaña de vacunación, el trabajo de los equipos de salud y el compromiso social, son los factores destacados.

Luego de una segunda ola muy compleja que sacudió al departamento de General Alvear con la llegada de la variante Manaos, los últimos informes muestran que en 7 días consecutivos no se han registrado casos positivos. Otro de los datos alentadores que llegan del Hospital Enfermeros Argentinos ya que hace 11 días que no hay pacientes internados en sala común por COVID-19 y solo dos personas continúan su proceso de recuperación en terapia intensiva.

Los profesionales de la salud y autoridades sanitarias destacan como factores importantes, el gran trabajo de los equipos de salud, la histórica campaña de vacunación que se está desarrollando junto con el municipio y por supuesto, la responsabilidad social de toda la comunidad. ‘Para que tengan una idea, estamos realizando entre 20 -25 hisopados PCR todos los días y nos están dado negativos todos‘, manifestó una profesional del nosocomio.

También se valoró como positiva la cantidad de días que lleva el hospital sin internados en sala común: ‘En el momento más complicado de la pandemia teníamos entre el 90-95% de las camas ocupadas. Hoy no solo no tenemos pacientes en sala común sino que en terapia hay solo una persona que decidió no inmunizarse contra la COVID-19‘.

Desde los equipos de salud insisten con mantener los cuidados necesarios para seguir en esta situación epidemiológica actual ya que la pandemia todavía no terminó.