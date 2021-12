El Director de Contingencias Sociales, informó acerca de los programas de beneficios que se están llevando a cabo en nuestro departamento, como la garrafa a precio subsidiado, la atención descentralizada de los servicios sociales en diferentes puntos del departamento, el sistema de ayudas sociales y el Programa Incluir Salud a cargo de Abdías Garré.

En General Alvear se ofrecen distintos programas de beneficios para los vecinos del departamento, entre ellos la garrafa social, que en el último mes tuvo una venta de 500 garrafas: “Se agregó el punto del Mercado Municipal, lo que nos dio un margen de convocatoria más grande. Es bueno destacar que se va a trabajar el jueves 23 y el jueves 30” explicó el Director de Contingencias Leonardo Zarategui.

Zarategui se refirió también a los servicios descentralizados que se ofrecen los días lunes y martes en el SUM del Barrio Soemga y el Barrio El Parque, los miércoles se trabaja en el SUM del Barrio Zangrandi, los jueves desde la delegación de Alvear Oeste, jueves y viernes en Barrio Los Ranqueles y Barrio San Carlos: “Estos días contamos con asesoramiento de nuestra abogada y del Coordinador de Incluir Salud en el departamento, además de nuestra asistente” dijo.

Estos servicios están destinados a familias carenciadas, con el objetivo de que no tengan que acercarse hasta el centro de la Ciudad a realizar los trámites sino que puedan llevarlos adelante desde la comodidad de su hogar.

Abdías Garré, Coordinador del Programa Incluir Salud, detalló de qué se trata el Programa Incluir Salud: “No es una obra social, sino que lo que se busca es el fortalecimiento de la atención sanitaria de los vecinos. Los beneficiarios de este programa son los titulares de pensiones no contributivas que no cuenten con obra social”.

Es de destacar que el Programa Incluir Salud cuenta con una oficina dentro de la Dirección de Contingencias, mediante este programa se puede acceder a medicamentos, prótesis y otros beneficios sanitarios.