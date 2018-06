Ayer martes 12 de junio se conmemoró el Día Mundial “Contra el Trabajo Infantil”, desde la Dirección de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad brindaron información sobre las actividades que realizarán en nuestro Departamento.

Pablo Reyes hablo sobre la adhesión que tuvo el municipio desde el año 2016 donde el Intendente Walter Marcolini firmó un convenio con la Copreti (Comisión de Lucha contra el Trabajo Infantil).

“Se debe respetar las idiosincrasias, las costumbres y los valores de cada familia para trabajar y abordar el tema el trabajo infantil, que si bien está penado por la ley, los chicos tienen como prioridad el goce de sus derechos el disfrute, tener las necesidades básicas satisfechas tener como derecho el jugar. Y a pesar de eso sabemos qué hay chicos que ayudan en la economía familiar con trabajo. Nosotros trabajamos en erradicar el trabajo extremo en donde se vulneran los derechos y las posibilidades de los chicos”, sostuvo Reyes.

Desde el municipio y junto a la Copreti, se ha hecho un interesante trabajo en colaboración con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, donde se han hecho controles y no se han encontrado en Alvear situaciones de trabajo extremo en donde los chicos estén sufriendo la posibilidad de no tener el cuidado de una salud, el cuidado de una educación, no hay como en otros lugares chicos que viven hacinados, sobre todo cuando hay familias golondrinas que van detrás de la temporada para conseguir trabajo.

En la plaza Departamental Carlos María de Alvear desde las 14:00 se realizó una campaña para la concientización de los derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Llegaron alumnos y autoridades escolares de los establecimientos Amado Sad 1-616, Alas Argentinas 1-319, C.A.E (Centro de Apoyo Escolar), C.I.C (Centro Integrador Comunitario) de Ciudad a cargo del Equipo del Área de Niñez y Adolescencia.

El momento más sorprendente para los chicos, fue cuando el Principal Darío Coria jefe de narco criminalidad realizó una exhibición con el can “Afrodita” Antidroga y se dictó una charla de prevención a cargo de Rogelio Guerrera del Área de Adicciones.

Finalmente, el evento culminó con actividades a cargo de profesores de la Dirección de Deportes, donde también se entregó folletería y golosinas.

A.E