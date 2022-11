Los representantes alvearenses tuvieron una actuación destacada en Mar del Plata, consiguiendo dos medallas de Oro, una de Plata y dos de Bronce. En su regreso, contaron su experiencia

Como ocurre habitualmente, General Alvear tuvo una actuación destacada en los Juegos Evita, consiguiendo una de cada Medalla en juego, en distintas disciplinas: «El departamento tuvo una participación muy linda, dejando a la provincia muy arriba, algo que ya sabíamos porque se trabaja mucho para esto» indicó el Director de Deportes Jorge Paez.

El equipo U17 de Básquet Femenino hizo historia en estos Evita, logrando una Medalla dorada, la alegría fue inmensa y así lo reflejó María Eugenia Kolman, una de las integrantes del equipo: «El camino fue muy complicado, nuestra zona fue muy dura y tuvimos varios percances pero lo pudimos llevar bien». Asimismo, Luis Lucero, entrenador de este equipo, manifestó: «Este es el resultado de un trabajo de 12 años, siempre realizamos encuentros y nos complementamos muy bien».

La otra presea de Oro llegó a través de José Molina, en 220 metros llanos de Atletismo Adaptado Sub 18, Molina también consiguió el Bronce en Salto en Largo Sub 18 en la misma disciplina. La Medalla de Plata fue obtenida por Brian Natanael Ortiz Paz, en 80mts Silla Sub 14, Atletismo Adaptado. El segundo Bronce llegó a través de Chiara Barroso Molle, en 80 mts llanos Sub 16, Atletismo Adaptado. También tuvieron actuaciones destacadas Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística, Skate y Ajedrez entre otros.

José Molina, se mostró muy contento por haber sido parte de esta competencia: «Me gustó mucho, salí primero en los 220 mts, conocimos la playa y todos pudimos competir» expresó el joven. Por su parte Brian Natanael Ortiz dijo: » Me gustó mucho, le agradezco al profe Lucas (Resia) por haberme ayudado tanto».

Por su parte, el Profesor Lucas Resia, también manifestó su alegría por los triunfo fos obtenidos: «Creo que más allá de las medallas, es el resultado de tanto esfuerzo y entrenamiento, conocer Mar del Plata, una ciudad tan linda y eso les hace muy bien».