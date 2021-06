ALVEAR AMANECIÓ BAJO EL BLANCO MANTO DE LA NIEVE

El departamento amaneció bajo nieve en los distritos de Bowen y Carmensa, y agua nieve en Ciudad, y se espera que la temperatura no supere los 6°C en todo el día. Como indicaba el Servicio Meteorológico Nacional, General Alvear amaneció con nieve este miércoles y temperaturas por debajo de los 2°C. Para el resto de la jornada, la temperatura máxima pronosticada es de 6°C y con probabilidad que se incremente la nevizca en Ciudad. Con respecto a los distritos, Hernán Climent habló con FM VIÑAS sobre la situación en Bowen: «Hacía mucho que no se veía esta postal pero no deja de tener su preocupación. Así que le pedimos a la gente que tome sus recaudos, principalmente en la calle. Supongo que se va a escarchar la nieve si sigue nevando porque está muy frío y está todo el distrito en las mismas condiciones». Asimismo, aseguró que están atentos a los teléfonos para solucionar cualquier inconveniente. Por su parte, Jorge Pérez se refirió a las condiciones en Carmensa: «Desde temprano empezamos a tener las presencia de nieve, están aumentando el tamaño de los copos y tenemos una imagen que hace mucho no teníamos». Con respecto al trabajo de la Delegación, comentó: «El gran porcentaje de personal municipal que tenemos está en Servicios Públicos, y por una cuestión de salud están en su casa, pero seguimos en guardia ante cualquier suceso». Con respecto al pronóstico para el resto del día y la semana, se mantendrá el frío en Alvear. Este miércoles la máxima pronosticada es de 6°C, continuará nublado y frío con precipitaciones, además de nevadas en sectores del llano. El jueves, la mínima pronosticada es de 2°C y la máxima, 7°C, con nubosidad y vientos moderados del sudeste. Para el viernes se esperan heladas y una máxima de 10°C, con vientos leves del noreste que elevarán la temperatura. El sábado tendremos la temperatura más baja de la semana (-3°C), y un ascenso hasta los 12°C por vientos del noreste. Mientras que el domingo, el pronóstico es que la columna mercurial oscile entre -1°C y 14°C, con vientos en la misma dirección que el viernes y sábado. •L.A.