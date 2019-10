Desde la Dirección de Deporte, Recreación y Actividad Física informaron sobre distintas actividades que se realizarán en nuestro Departamento.

El próximo sábado 2 y el domingo 3 de noviembre en el Multiespacio Cultural Bodega Faraón se jugará la Cuarta edición del “Abierto de General Alvear. Este torneo se juega a un ritmo de 30 minutos más 15 segundos de incremento por cada jugada, por jugador y reparte $30.000 en premios. También el sábado por la tarde, desde las 19:30 horas, se jugará el torneo Blitz (3 minutos más 2 segundos de incremento por jugador) “Copa Faraón”, que en 2017 fue ganada por el Maestro Internacional Mendocino, Ismael Giménez y en 2018, por el Puntano, Pablo Acosta.

Por otro lado “este jueves 7 de noviembre se jugará temporada 2019 de la Liga de hándbol en la escuela de comercio” explicó Jerónimo Colla Director de Deporte, “Los horarios son a partir de las 19.30h San Martin vs Jorge Barraquero, sub15 masculino, a las 20.15hs San Martin vs Santo Tomas Moro sub19 masculino y a las 21.00hs EA vs ISA sub18 femenino”.

“La Bicicleteada nocturna de Bowen se realizará el próximo viernes 15 de noviembre a las 21h en la Plaza San Martín de ese Distrito, esta es una actividad más recreativa así que los invitamos a todos” añadió Colla.

“El sábado 23 y domingo 24 de noviembre a las 9h se realiza el Torneo Provincial de Tejo en el Polideportivo Deportistas Alvearenses de Categorías parejas femeninas y masculinas donde recibiremos a muchas parejas de adultos mayores” aseveró Roberto Simón, Profesor De la Dirección de Deporte.

El sábado 14 de diciembre se realiza en el Distrito del Este “Bowen corre” a las 21:40h en la Plaza San Martín, “invitamos a todos los lugareños a que se unan a esta iniciativa saludable, que tendrá distintas categorías, los 10k serán corriendo, los 5k trote y los 3k en caminata” culminó el Director de deportes.

Rosario Bravo (F.M. Viñas).