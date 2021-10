Este viernes llegaron dos de las cuatro estaciones meteorológicas automáticas que el Municipio adquirió con el objetivo de prevenir heladas, tormentas, vientos y demás contingencias climáticas en las zonas rurales y urbanas del Departamento. La intención es sumar 10 estaciones para el 2022 con el fin de formar una red municipal de estadísticas.

Más detalles sobre los dispositivos, sus características y destino brindaron en conferencia de prensa el Director de Agricultura Agustín Anzorena y el Ingeniero Agrónomo Leandro Silvestre: ‘Esto es parte del compromiso que asumió el Intendente Walther Marcolini aportando a la red de estaciones meteorológicas. Una será instalada en Bodega Faraón, otra en Defensa Civil, y se instalará una en el sur y otra en el norte del departamento‘, explicó Anzorena.

Consultado por F.M. Viñas sobre las características de los aparatos, el Director de Agricultura señaló que ‘son automáticas, se cargan en internet y en tiempo real se pueden saber la temperatura, lluvia caída, presión y demás‘, y aseguró que el valor de cada una es de $35.000, aportados con recursos municipales.

HELADAS

Es de destacar que en lo que va del año se han registrado daños debido a heladas tardías: ‘El 14 de Septiembre tuvimos una helada que provocó daños en fruta cuajada de damasco, durazno y algo de ciruela Dagen, la toma de denuncias se realizará a partir del 5 de Octubre a través de la página o bien en nuestras oficinas‘, explicó el funcionario.

Respecto a las condiciones meteorológicas que anticipan desde Contingencias Climáticas para el fin de semana, el Ing. Leandro Silvestre manifestó: ‘No es muy alentador para la madrugada del domingo, algo que puede suceder también en la madrugada del lunes, por eso le pedimos a los productores que tomen los recaudos necesarios, que no muevan suelos, que aquellos que tengan la oportunidad de regar, que elijan muy bien los cuadros que podrán humedecer para apaciguar alguna posible helada porque estamos en un momento muy sensible en cuanto a la cantidad de cultivos que se encuentran en estado fenológicos‘.