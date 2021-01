Lucas Alférez tiene los pies sobre la tierra y aseguró que se enfrentan equipos de otra categoría, pero no se van a dejar pasar por arriba. Con el sueño de la clasificación, el Naranja debuta mañana a las 18 hs frente a Quiroga y el Pipa se ilusiona con volver a meterla, como lo hizo en los amistosos de pretemporada.

En la previa del debut oficial en 2021, este domingo a las 18 hs, Lucas Alférez analizó en diálogo FM VIÑAS la previa del encuentro con Quiroga: «Sabemos que son muy buenos equipos. FADEP y San Martín tienen otro nivel. Sabemos a lo que nos enfrentamos y lo hablamos con el grupo». Además, consciente de que no parten como candidatos en la zona, aseguró: «No nos vamos a dejar pasar por arriba. Si nos tienen que ganar, no les va a ser fácil, y sería bueno dar el batacazo para sumar puntos en este regional que es complicado».

En ese sentido, el ex Defensa y Justicia también puso en claro sus metas. «La expectativa es ganar todos los partidos, y vamos a salir a intentarlo, sin importar el rival y sin especular», declaró el lateral, y agregó: «Si llegamos a clasificar sería espectacular, es lo soñado. Y sino hay que dejar una imagen, que es lo que nos mercemos después de lo que hicimos en la fase anterior».

En el aspecto individual, el defensor reconoció: «Me sentí muy cómodo, probando nuevas posiciones que antes no hacía habitualmente. En los amistosos tuve la suerte de hacer algunos goles, esperemos que en el torneo se repita, que es donde vale». Así mismo, reconoció el trabajo colectivo: «También es bueno saber que tengo compañeros que me pueden reelevar y dar una mano».

En cuanto al tiempo que pasaron sin actividad, el lateral afirmó: «Apenas volvimos se hizo difícil porque hacía como 8 meses que no tocábamos una pelota. Estábamos duros, físicamente mal, y fue bravo en los primeros entrenamientos para agarrar ritmo». Así mismo, considera que llegan en buena forma al partido del domingo: «Hicimos buenas prácticas con el profe y hemos llegado al ritmo que teníamos el año pasado».

Por último, Lucas habló del escenario vacío en el que tendrán que jugar frente a Quiroga. «El tema de que no haya público no va ser lindo, porque obviamente a todo jugador de fútbol le gusta jugar con gente. Son otras las ganas, el incentivo que te da la gente y no va a ser fácil», opinó el bowense. Sin embargo, en agradecimiento a la gente, cerró: «Sabemos que van a estar presentes igual, ahí en el pueblo, apoyándonos en todo momento y eso nos deja tranquilos».