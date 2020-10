Por la conexión que une nuestro departamento con la ciudad rionegrina de Catriel, sitio donde residen muchos alvearenses, F.M. Viñas dialogó con Adriana, periodista catrielense de Radio Ciudad con el fin de obtener un panorama de la situación sanitaria en esa localidad.

«Catriel está pasando una situación difícil con respecto a la cantidad de contagios con el agravante de que tenemos el 100% de camas ocupadas y sólo 4 respiradores«, graficó la colega.

Sobre la importancia de los medios de comunicación en este contexto, sostuvo que «también están atravesando una difícil situación porque la gente parece no acatar las órdenes y medidas sanitarias sobre todo los jóvenes«.

Según el último censo en Catriel hay más de 40.000 habitantes: «Con respecto a la cantidad de infectados, ayer se conocieron 47 nuevos casos, hay 199 activos y 20 fallecidos generalmente jóvenes que van de los 22 a 40 años«, detalló.

Dimensionando la situación sanitaria a nivel provincial, Adriana subrayó: «En Río Negro hay 358 activos. Ayer pudimos hablar con una fuente del hospital y nos dijeron que son 2000 en total los casos. Un 34,4% de la población tuvo y tiene Covid. En la provincia estamos 4° con respecto a cantidad de contagiados en el país. En número son 265.000 personas ya contagiadas. Pero el Gobierno de la provincia no lo ha informado«.

Al ser consultada sobre las fuentes que manejan los periodistas rionegrinos para informar los casos diarios, aseveró: «Los datos nos lo informaron especialistas de CONICEF. Además en el Diario La Nación también hay una publicación con los datos. Hay mucha gente que no cree en la existencia del COVID y por eso no se cuida aunque debo destacar que hay mucha que si lo hace cumpliendo con los protocolos sanitarios«.

SISTEMA SANITARIO

Sobre la estructura sanitaria con la que cuentan en Catriel, afirmó: «Tenemos un hospital en zona petrolera y un hospital sin inaugurar. La gente pide que se abra pero es el Gobierno quien debe de decidir cuando lo harán«.

Además hay una clínica privada que tiene 4 respiradores y están todos en uso. Ante la situación de una persona con COVID debe de ser trasladada a otro hospital de la provincia y muchas veces no hay posibilidad de traslado.

CÓMO TRABAJA EL SISTEMA DE SALUD

«Los médicos están agotados y trabajan con los medios que tienen. Hubo baja también por médicos contagiados y hay muchos que tienen la enfermedad y siguen trabajando. Tenemos en pocas palabras el sistema de Salud colapsado«, definió Adriana.

Finalmente analizó el porqué del crecimiento de la curva de casos en esa localidad: «Catriel arrancó con 5 casos y al no cuidarse la gente y cumplir con lo mandado los casos fueron en aumento y a la fecha es alarmante la cantidad. La gente mayor se cuida pero sus nietos e hijos no y son ellos quienes producen los contagios. Salen sin barbijos y realizan reuniones porque dicen que son inmunes al virus. Pero tengo la esperanza que la gente va a tomar conciencia sobre todo para el cuidado que sus seres queridos aunque parece no importarles«.