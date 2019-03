En la mañana de este miércoles a partir de las 12:30 horas, luego del cuarto intermedio en la Sesión Preparatoria para elegir a las nuevas autoridades del HCD por falta de acuerdos entre el oficialismo, el Honorable Concejo Deliberante tiene nueva presidente con ciclo 2019-2020. Se trata de la concejal Alejandra Torti, quien obtuvo 6 votos a favor y 4 en contra.

La propuesta para Presidente de la Casa Deliberativa de General Alvear tuvo a Gustavo Vendramín por el Partido Justicialista y Alejandra Torti por el Frente Cambiemos. La última obtuvo los 4 votos de los ediles de la UCR (Félix Grasso, Nancy Vinnitchenko, Pablo Longo y el auto voto de Torti), 2 votos del Pro (Daniel López y Sebastián Martínez Barón) y los restantes 4 votos pertenecientes al Bloque Justicialista (Myrna Osorio, Javier García, María Rosa Leico y Gustavo Vendramín) fueron a elección del propuesto por sus ediles.

Completando los dos cargos restantes, Pablo Longo se adjudicó la Vicepresidencia Primera y Félix Grasso la Vicepresidencia Segunda. El PJ se abstuvo de votar los puestos anteriores vaticinando con seguridad que la tendencia de votación del Bloque Pro y Bloque UCR se inclinaría por los nombres barajados previamente.

“A través de la propuesta estimábamos de que debemos mantener el frente y pedimos el cuarto intermedio para ponernos de acuerdo. Agradezco a quienes me acompañaron y por el acto democrático que hemos construido todos los concejales. Espero poder llevar el nombre de esta institución a lo alto. Con el trabajo que venimos haciendo trabajaremos juntos”, reflejó la nueva conductora del HCD alvearense.

Respecto al cuarto intermedio, donde quedó por acefalia Félix Grasso (edil más longevo) a cargo del primer puesto del Honorable Concejo Deliberante, Torti destacó que “el cuarto intermedio fue tratado pero hoy me hicieron la propuesta. Mi compromiso es seguir trabajando de la misma manera y tratar que los bloque se enfoquen en lo que realmente hace falta a nuestro Alvear”

“Dejé como stand by el tema de propuestas porque hoy conocí que el Frente Cambiemos me iba a proponer y me sorprendí mucho pero comenzaremos a trabajar para que nuestro Concejo realicé las tareas que le competen”, concluyó la nueva presidente sobre lo que proyecta en el puesto que ocupa desde este miércoles.

F.B.