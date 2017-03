Argentino cerrará su participación en el Toreo Federal C el próximo domingo de local, ya sin chances de pasar a la siguiente fase espera despedirse de su gente con un triunfo. Sin embargo lo ocurrido el pasado martes dejó secuelas en lo económico y generó incertidumbre en la dirigencia.

“El problema gravísimo para nosotros es lo económico, cuando uno entra a un campeonato no se imagina nunca que lo van a hacer jugar un martes en la tarde de local. Hoy tenemos solo entre árbitros y policías 16 mil pesos, más los demás gastos con lo cual es elevadísimo para nosotros y si no hay público que aporte con la entrada se hace cuesta arriba. La situación de Argentino es mala en lo económico” detalló Aldo Cuello presidente de la institución.

En la noche del martes comenzaron a circular versiones que hablaban de la renuncia del Presidente de la Academia. “Los rumores fueron ciertos, tenía ganas de retirarme de la presidencia el domingo, estoy cansado ya no tengo la misma fuerza. Pero gracias a algunos llamados de hinchas que quieren al club voy a seguir hasta que podamos convocar a asamblea y alguien se pueda hacer cargo como corresponde. Además pienso que no me merezco irme por la puerta de atrás” afirmó Aldo Cuello clarificando el panorama.

El presidente también se refirió a los aspectos positivos que ha dejado esta experiencia. “Lo bueno es que el club volvió a participar en un campeonato de categoría, nos queda la experiencia y la satisfacción de poner el club en condiciones para la competencia. Esperamos que el próximo domingo la gente nos acompañe y así nos ayude para que no quedemos en una situación difícil en la finalización del torneo”

En la última fecha Argentino será una especie de juez futbolístico teniendo en cuenta que los demás equipos tienen chances de clasificación. “Creo que el equipo se puede despedir de la mejor manera en la cancha” cerró al aire de Viñas Aldo Cuello.