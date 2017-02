Después de la dura derrota que sufrió el Sport Club Argentino 4 a 1 frente a Pilares se decidió desde la comisión directiva, encabezada por el presidente, la salida de Carlos “Pachi” Pérez como DT de la academia.

Fue así que le pidieron a “Pachi” Pérez que diera un paso al costado, ante el pedido el técnico aceptó y dejó de conducir futbolísticamente al equipo Alvearense.

“Desde que empezó la pretemporada que venía viendo que no podíamos formar un equipo, hay cosas que no me gustaron desde lo futbolístico y que tampoco había caído bien en el plantel, por eso le pedí a Pachi que abandone la dirección técnica” manifestó Aldo Cuello, Presidente de Argentino al aire de Viñas.

“Sebastián Cazola me remarcó que es una decisión apresurada, yo lo escuche a él porque es un referente, pero esto es una decisión consensuada con toda la dirigencia. El tiempo dirá si acertamos o no” contó Cuello.

Argentino seguirá, como corresponde, con la participación en el Federal C, en lo futbolístico la conducción quedará a cargo de Ramón Velázquez y Gonzalo Constanzo. El camino para la academia no es fácil se le viene Rincón del Atuel de visitantes y luego Andes en esa misma condición.