En el marco del mes en el que se promueve la concientización sobre el Cáncer de Mama, ALCEC (Alvearenses en Lucha Contra el Cáncer) ha programado diferentes actividades saludables con el fin de instalar en la comunidad la importancia de prevenir esta patología.

Hilda Hidalgo, Presidente de ALCEC, y Alicia Samarbide mantuvieron diálogo con F.M. Viñas e informaron sobre las actividades planificadas: “Tenemos una campaña que comienza el día 21 y se extiende hasta el día 25 donde la mujeres deben solicitar su turno en la sede de ALCEC en Zamenhoff 99. El propósito es realizar mamografías, y a aquellas mujeres que no tenga cobertura social y no tengan modo de pagar particular se les realiza sin cargo alguno”, explicó Hilda.

“La documentación es la identificación con el documento respectivo. Deben concurrir con el previo permiso de ALCEC al Hospital donde se encuentra el mamógrafo para los estudios”, señaló Alicia Samarbide

Como dato destacable, la comuna “vestirá” el palacio municipal de color rosa del mismo modo que el Monumento al General San Martín (KM 0) en relación con la campaña.

Este sábado 19 a partir de las 09:30h se realizará una caminata desde Avenida Libertador Norte 165 hasta la plaza departamental donde se pide llevar algo visiblemente color rosa en la vestimenta.

Además, el próximo 3 de noviembre en el Predio Ferial se realizará un ‘Té benéfico’ organizado por señoras de la Cámara de Comercio y la Subcomisión de Damas, donde todo lo recaudado será otorgado a la sede de ALCEC: “Pedimos que concurran ya que pasarán una tarde agradable y ayudarán. También aspiramos a que se aumente el número de socios en nuestra entidad para afrontar los gastos de las mamografías”.

R.B. (F.M. Viñas).