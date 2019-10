La Legislatura provincial comenzó a debatir este martes, en plenario de comisiones, el primer (y en principio único) proyecto minero a gran escala de la gestión de Alfredo Cornejo, el reflotado Hierro Indio.

Frente a esto, en defensa del recurso hídrico frente a la utilización de métodos de explotación minera que pueden afectarlo, Alberto Kobayashi se pronunció en los micrófonos de F.M. Viñas y explicó las consecuencias del avance de este proyecto.

Frase destacada: “Estamos en un contexto de crisis hídrica donde no podes sacar del Río Atuel ni un litro de agua”.

Semanas atrás, el Ejecutivo envió a la Cámara Baja la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de exploración de la mina ubicada en Malargüe. Ya sin el «desorden administrativo» que, según el Gobierno, tenía la propuesta cuando pasó por el mismo proceso legislativo en 2014 y fue rechazada, buscan avanzar rápidamente en la discusión parlamentaria.

Kobayashy explicó: “Consiste en 4 etapas: Extrospección, exploración, explotación y cierre de minas. Hierro Indio es un proyecto minero, una reactivación de una mina del año 1970 y se pretende reabrirla, lo que significa un proceso de explotación”.

Se prevé que no habrá mayores impedimentos para que la DIA sea aprobada, ya que desde la oposición – si bien no dieron precisiones – se mostraron favorables con la concreción de la explotación de Hierro Indio en el sur mendocino.

“Hierro Indio se encuentra en la naciente del Rio Atuel l y de acuerdo a la Ley Nacional del Ambiente los proyectos extractivos que puedan afectar el ecosistema, glaciares o cuencas hídricas implican una declaración de impacto ambiental que indique que ese proyecto no va a aceptar el equilibrio ecológico del medio ambiente, el aire y demás”, agrego.

El año pasado, senadores del peronismo trataron de modificar la Ley 7722 para lograr, entre otros cambios, que los proyectos mineros no tuvieran que pasar obligatoriamente por la Legislatura. Sin embargo, no hubo consenso y los expedientes quedaron en stand by.

-¿Por qué esta explotación esta fuera de la 7722?

“Los trabajos que van a realizar no significan impacto muy grave al ecosistema. Lo que no se exige por parte del Gobierno es brindar la explicación de que es la explotación o reactivación de la mina por eso empiezan a aparecer los obstáculos a las leyes vigentes del medio ambiente porque un proceso de explotación significa actividades que van a afectar los peri glaciares y recursos hídricos del Rio Atuel, por que se tiene que dinamitar el lugar donde está y hierro para extraerlo y llevarlo a la Planta de Procesamiento.

“El naciente del Río Atuel el agua no deja de ser un agua pura. Cuando revientan los cerros las partículas del polvillo que de expanden contienen minerales pesados, otra cosa grave es la radioactividad de materiales que se encuentran en la zona que se van a depositar en la periglaciar. Todo ese material contaminante va a empezar a necesitar en la naciente del Río, como consecuencia va a afectar a toda la cuenca hídrica del Atuel”.

-¿En qué parte se utiliza el agua?

“En la etapa de explotación porque a pesar que hay una separación del hierro con un proceso electromagnético, el hierro no queda limpio o concentrado y en consecuencia se debe hacer una licitación y todo el material que se usa queda en la zona”.

-¿Se le debe pedir opinión al Municipio de General Alvear?

“Si, porque la Ley 7722 le exige que a aquellos inscriptos por los Departamentos que puedan ser afectados por los efectos contaminantes, presentar un informe sectorial. Va a estar Malargüe, General Alvear y San Rafael. Lo que no se dice es que es proyecto con el objetivo de la explotación, el impacto al ecosistema es clarísimo y lógico. En el proyecto ejecutivo tiene que figurar todo el proceso extractivo: dinamitación de los cerros e impacto del polvillo, explotación para la extracción y demás”.

