“Miguel Rodríguez a través de las redes sociales ratifico el cronograma propuesto desde la última reunión que se llevó a cabo en la plaza departamental y que tuvo una concurrencia de más de 10.000 y manifestó que la misma terminará con la concentración masiva en la puerta de la Fiesta de la Ganadería” sostuvo Alberto Kobayashi.

Este viernes 4 de mayo se llevará a cabo una asamblea en la plaza en donde se emitirá un documento y se hará una reflexión acerca de esta problemática no solo en el departamento sino también a nivel provincial.

Kobayashi se refirió también al discurso del Gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura, y dijo : “lo único que se mencionó fue que Mendoza es una provincia que está totalmente sensibilizada y preocupada por este proyecto de fracking, y que no se trataron puntos específicos como cuáles serían los beneficios que este proyecto le traería a la provincia, entonces la gente ve que el estado mendocino en vez de aclarar respecto a este tema viralizado a nivel país, genera dudas como las que dejo el gobernador en su discurso ratificando y diciendo que seguirá con esta postura de continuar con este método de extracción no convencional”.

Se está solicitando a la Legislatura en forma urgente que se ponga en estado parlamentario el tema de un proyecto de ley para decirle no al fracking, y prohibirlo en Mendoza y se espera que el Gobernador cuando venga a General Alvear anuncie propuestas concretas sobre si está en discusión o en tratamiento un proyecto de ley que prohíba este tipo de explotación. “Esta es la expectativa que tienen los alvearenses para la Fiesta de la Ganadería ya que el gobierno es el responsable de todo lo que está ocurriendo gracias al famoso decretazo 248 que generó un estado de mal humor, desconfianza e incertidumbre, y se espera que Cornejo dé respuestas concretas”, expresó.

Concluyó diciendo que se han llevado a cabo reuniones y diferentes tipos de diálogos con el Intendente y funcionarios. “En un momento el poder político municipal se ha manifestado en contra del decreto 248 y sin embargo siguen informando mal, diciendo en uno de sus discursos que la zona no tiene proyectos petroleros, sin embargo, una de las grandes formaciones de roca madre para fracking es la Cuenca Cuyana que se extiende desde el Dique Potrerillos a Cacheuta y atraviesa toda la provincia y llega hasta General Alvear y por lo tanto no es verdad que no haya en esta zona yacimientos de este tipo de petróleo”.

A.C