El referente ambientalista criticó la construcción de Portezuelo del Viento que, en su opinión, no será viable con el caudal actual del Río Grande, producto del calentamiento global y la escasez hídrica.

En diálogo con Puntos de Vista, de F.M. Viñas, Alberto Kobayashi explicó el principal motivo por el cual se opone a la construcción de Portezuelo del Viento. «No se tienen en cuenta los parámetros actuales, en los que por el cambio climático y la crisis hídrica, el caudal de Río Grande no llega a un 40% del caudal histórico. En el caso de hacer esta obra, podríamos tener la situación de que cuando se termine el proyecto el río no alcanzaría para abastecer la represa», afirmó.

Además, en base al concepto por el que se justifica la realización de esta obra, expresó: «La producción de 110 megawatts está basada en el 100% del caudal, que es de 104 metros por segundo, pero el año pasado no llegaba a 40». Por esa razón, el referente ambientalista aseguró que esta obra que tendrá un gasto superior a mil millones de dólares, no será rentable: «Si el volumen no llega a los parámetros establecidos, no tiene viabilidad técnico económica».

Al ser consultado sobre si habían expresado antes este tipo de cuestionamientos a la formulación del proyecto, aclaró: «La asamblea de Malargüe en audiencia pública manifestó todas las inconveniencias del proyecto. Hay testigos de que eso se manifestó y nosotros en 2019 sacamos un proyecto en el que pedíamos que se revisara la formulación del proyecto». Por estos motivos, Kobayashi ratificó su oposición a un proyecto de producción energética que no será favorable.