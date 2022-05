Este martes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso punto final al pedido de laudo de Mendoza por Portezuelo del Viento. Desde General Pico, La Pampa, adelantó que laudará para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental de la cuenca, lo que favorece la posición del reclamo pampeano.

La decisión era, de alguna manera, esperada por el Gobierno provincial y tiene un impacto directo en la licitación de la obra proyectada sobre el río Grande, en Malargüe.

Es que la postura del Ejecutivo a cargo de Rodolfo Suarez era no avanzar en el concurso -hay una oferta, pero no está adjudicada al único grupo- hasta tanto no hubiera una definición de la Casa Rosada. Y la definición llegó esta tarde en un gesto de Fernández para La Pampa, ya que al laudar a favor de un nuevo estudio de impacto ambiental, retrasaría el proyecto.

“Las cuatro provincias por donde pasa el río Colorado me pidieron que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que generará Portezuelo del Viento y yo voy a hacer lugar a eso”, dijo Fernández, ante la mirada del gobernador Sergio Ziliotto.

“Los ríos no son propiedad de nadie. Son propiedad de los argentinos que la necesitan. Lo que debemos hacer es gestionarlos. ¿Alguien es dueño del agua? No, el agua es de todos”, sumó el presidente.

Luego agregó que «tenemos que tener inteligencia para administrar el agua adecuadamente».

Con Portezuelo, indicó Fernández, se está «afectando al río Colorado» y luego sostuvo que «el río Colorado no es de una provincia, es de toda la Argentina. Es algo que todos deberían entender. Lo que puede ser una solución para uno, puede ser un problema para otros cuatro«.

Y remató, con lo que puede considerarse el fin de la obra proyectada en Mendoza: «Por eso, habilitaré el estudio de impacto ambiental«.

Las palabras de Fernández llegan días después de que Nación depositara la undécima cuota de los fondos, en este caso por US$50 millones. Hasta el momento, la Provincia cuenta con la Provincia acumula US $422.350.160 en el fideicomiso que se constituyó para financiar la obra hidroeléctrica, de un total de U$S 1.023.362.922, que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.