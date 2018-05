En las ultimas horas, se dio a conocer en las diferentes redes sociales, un video del Diputado Gustavo Majstruk, en el cual, le exige al Gobernador Alfredo Cornejo, que dé explicaciones acerca de la Estimulación Hidráulica y del incumplimiento de ciertas normativas.

A continuación se detalla el mismo:

Soy Gustavo Majstruk Diputado Provincial y no voy a hacer un análisis técnico del fracking, te voy a mostrar con documentos lo que ya pasó en Mendoza y porque no queremos fracking.

Cuando aseguran que es imposible que contamine, que es imposible que hayan errores humanos y tecnológicos y que el Estado realiza los controles correspondientes, le pido al Gobernador que me explique, si hay alguna explicación, ¿Qué significa que en la explotación de Cerro Pencal, el Departamento General de Irrigación deja constancia en acta que dice que no se hallaron los freatímetros solicitados en resolución 813 en su Artículo 4?

La resolución 813 dice que debían tomarse muestras del agua antes y después del proceso, bueno, no lo hicieron.

Sería bueno que le diga a los mendocinos, si el derrame ocurrido en el pozo CP 1017 que consta en acta certificada, tuvo dimensiones similares al derrame de Veladero en San Juan, sí fue menor y cuáles fueron exactamente los químicos que se utilizaron, la pregunta no es si contamino o no, porque ya hubo un accidente, hubo un derrame, la pregunta es; ¿Cuánto contaminó?.

Desgraciadamente no lo sabemos, ¿sabes por qué? porque no se instalaron los instrumentos de medición durante la prueba, lo hicieron entre 1 y 4 meses después. Además la mentira de los experto sobre el fracking, es que ésto se realiza en la provincia desde hace más de 30 años, la respuesta es; o no lo saben o hablan de mala fe, ya que el proceso del que hablan e intentan confundir, es el tradicional, es el convencional, que casi nada se parece a este nuevo método que en Argentina se comenzó hace 4 o 5 años, por lo que no hay experiencia.

En Mendoza no se hace desde 30 ni hoy ni 10 ni 1año, se hace algunos meses y de la peor manera. Los funcionarios de gobierno detuvieron el lugar donde se realizó la explotación y no cumplieron con los deberes mínimos de un funcionario que son por lo menos hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos emitieron y que la empresa no cumplió. Ya sabemos que no lo hicieron, la pregunta es ¿porqué no lo hicieron?.

Le hago una pregunta señor gobernador ¿está dispuesto a cargar con la responsabilidad de haberle abierto la puerta a una de las actividades más controvertidas y contaminantes del mundo en nuestra querida provincia?

A.E