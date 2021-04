En el segundo torneo de la Liga Juvenil de ajedrez, que se disputa en el Club San Martín, Juan Ignacio Ruíz, volvió a coronarse campeón y lidera la tabla con puntaje ideal. En 2° lugar quedó Rocío Barros y tercero, Camilo Lieby.

En instalaciones del Club “San Martín”, se disputó este lunes el segundo torneo, de los diez que componen la competencia. El ex Campeón Provincial y actual campeón Provincial de Escuelas Secundarias del segundo ciclo, se coronó Campeón invicto, con 4 victorias y un empate, seguido desde lejos, por un pelotón de fuertes jugadores que terminaron con 3 puntos. Por sistema de desempate, el 2º lugar quedó para la Campeona Provincial Sub 18 Femenina, Rocío Barros. Un escalón más abajo, quedó el Campeón Provincial Sub 14, Camilo Lieby.

Principales Posiciones – 2º Torneo de la Liga Juvenil Alvearense:

Juan Ignacio Ruíz (Esc. J. Barraquero) 4,5 Pts Rocío Barros (Esc. Agricultura) 3 Pts Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 3 Pts Santiago Sánchez Laplace (Esc. J. Barraquero) 3 Pts Marcos Martos (Esc. J. Barraquero) 3 Pts Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto) 1,5 Pts Delsart Camila (Esc. 12 de Agosto) 1 Pt Abril Lucero (Esc. 12 de Agosto) 1 Pt

El próximo torneo Juvenil, organizado por la Agrupación Alvearense de Ajedrez, se disputará durante la última semana del mes de Abril, con día y horario a precisar.

Tabla de Posiciones – Liga Juvenil 2021, disputados 2, de los 10 torneos que la Componen:

Juan Ignacio Ruíz (Esc. J. Barraquero) 30 Pts Rocío Barros (Esc. Agricultura) 22 Pts Santiago Sánchez Laplace (Esc. J. Barraquero) 22 Pts Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 18 Pts Marcos Martos (Esc. J. Barraquero) 18 Pts Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto) 9 Pts Abril Lucero (Esc. 12 de Agosto) 8 Pts Delsart Camila (Esc. 12 de Agosto) 4 Pts Carla Paglione (Esc. Agricultura) 3 Pts Elías Matus (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts Juan Manuel Socca (Esc. Agricultura) 1 Pt

•Fuente: Agrupación Alvearense de Ajedrez.