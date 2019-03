9 jóvenes de nuestro departamento participaron durante el fin de semana largo, de las finales nacionales de ajedrez en Vicente López, realizando buenas performances.

Del 1 al 5 de marzo, se realizaron en el Centro Asturiano de Vicente López, Buenos Aires, las finales nacionales de Ajedrez, organizadas por la Federación Argentina de Ajedrez, en las que participaron los mejores exponentes del “juego-ciencia” de cada provincia y en el caso Mendocino, 9 alvearenses, un lujanino, una tupungatina y 3 jugadores del Club Mendoza Regatas, integraron la delegación.

Los Alvearenses:

En Categoría Sub 10 Femenina, participó la Campeona Mendocina, Ana Victoria Lieby, que venía de consagrarse Sub Campeona nacional Sub 8 el año anterior. Con 8 recién cumplidos, ya en Sub 10, empató en la 13ª ubicación, finalizando 18ª por sistema de desempate.

En Sub 12 femenino, la Campeona Provincial, Carla Paglione, debutó en torneos de tan importante talla, terminó en 18ª ubicación, 24ª por sistema Bucholz.

En Sub 12 Absoluto, jugó el Sub Campeón Mendocino, Juan Sebastián Lieby, con picos de buen ajedrez y culminó en 35ª ubicación.

En Sub 14 femenino, la campeona Provincial Abril Lucero, debutó en este tipo de competencias, finalizando la tarea en 13º lugar.

En Sub 14 Absoluto, hubo 2 alvearenses: el actual Campeón Provincial, Santiago Sánchez y el campeón del año anterior, Camilo Lieby. Ambos alternaros partidas de gran nivel con otras con imprecisiones y aunque tuvieron chances hasta el final, finalizaron Sánchez 19º, 25º por desempate y Lieby 29º, 35º tras aplicar el sistema Bubholz.

En Sub 16 femenino, la Campeona Mendocina, Rocío Barros, debutó en este tipo de competencias, sin embargo, tuvo partidas sorprendentes, logrando empatar con la “Candidata a Maestra Internacional” y actual Sub Campeona Argentina, Giuliana Bosco, y la ex Campeona Argentina, la Chubutence Carla Draguicevich. Finalizó en 15º ubicación.

En Sub 16 absoluto, el múltiple Campeón Provincial, Juan Ignacio Ruíz, tuvo muy buenas partidas, no obstante, un mal resultado en el final lo envió al 21º escalón.

En Sub 18 absoluto, participó Cristian Orozco, Campeón Mendocino de la categoría, que terminó en el puesto 16, demostrando estar a la altura de una categoría por demás exigente.

La delegación de alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez y de jugadores de la Agrupación Alvearense de Ajedrez, contó con el apoyo incondicional de la Municipalidad de General Alvear y de la Federación Mendocina de Ajedrez y estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal, del Vicepresidente de la AADA, Roberto Ruíz y de Ariela Díaz y Carolina Villegas, 2 mamás.

“Además del apoyo de la Municipalidad y de la FMA, contamos con el respaldo de TGN, en el marco de la responsabilidad social y el voluntariado de “Ronda”, además del apoyo de un gran número de comercios del departamento que participaron con el sponsoreo en las camisetas de los jugadores y a la comunidad, que aportó su granito de arena…”, manifestó satisfecho con la tarea realizada, el profesor Sebastián Lieby.

Gentileza: Sebastian Lieby. / Edición: F.B.